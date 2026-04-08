¿Fernando Mendoza ya no será el primer pick?: Estas son las razones por las que faltará al Draft NFL 2026

Fernando Mendoza El quartebarck campeón colegial con Indiana no estará asistiendo al Drafy de este próximo jueves 23 de abril.

Estamos a unos días de que la NFL realice su selección anual de jugadores colegiales que pasarán a a los 32 equipos de la NFL. La expectativa ronda especialmente a la primera selección global, que esta temporada le pertenece a Las Vegas Raiders. Desde el final de la temporada pasada, especialistas e insiders han señalado a Fernando Mendoza como la probable selección del equipo negro y plateado. Sin embargo, el mariscal de campo ya anunció que no estará asistiendo en persona al evento que se realizará en Pittsburgh este año ¿Cambió algo en la situación del egresado de Indiana?

¿Por qué no va a ir Fernando Mendoza al Draft 2026 de la NFL?

Esta semana, Mendoza sorprendió al mundo de la NFL al informar que no estará asistiendo al evento en Pittsburgh. El mariscal de campa, que ha sido señalado como la selección más probable de Las Vegas Raiders con el primer “pick” no estará en el escenario para recibir su jersey, su gorra y saludar al comisionado Roger Goodell cuando su nombre haya sido entregado en el sobre.

Algunos fans han mostrado su preocupación sobre las razones de Mendoza para no estar presente en la ceremonia que marca uno de los momentos más importantes de la temporada. Luego de haber contratado a Kirk Cousins en la agencia libre en un contrato por cinco temporadas, comenzaron las dudas sobre si el equipo de Las Vegas irá por el joven de 22 años para ser el nuevo líder ofensivo de la escuadra de los Raiders.

El propio Mendoza argumentó este pasado martes que la razón para no realizar el viaje a Pittsburgh es que desea compartir la experiencia en casa, acompañado de su familia y que estará al pendiente del momento en que su nombre sea llamado en su propia casa. Esta situación es habitual en la mayoría de los jugadores que son llamados, pero, como uno de los mejores prospectos, la afición esperaba poder verlo luciendo el jersey de Las Vegas con el número 1 en la espalda.

Sin embargo, insiders de la NFL y de los propios Raiders han señalado que esta decisión no ha generado ningún cambio significativo en la percepción que tiene la franquicia con el joven mariscal y señalan que todavía se espera que sea la primera selección global.

Además, también han mencionado que la llegada de Cousins es un movimiento que busca quitarle presión al egresado de Indiana en tener que ser el titular desde la semana 1 y que tener un quarterback veterano en el vestuario les podría permitir desarrollar un estrategia similar a la que tuvieron los New England Patriots con Drake Maye en su temporada de novato o la de los Kansas City Chiefs con Patrick Mahomes en 2017.

¿Por qué Fernando Mendoza sería el primer pick del Draft NFL 2026?

Fernando Mendoza es considerado el amplio favorito para ser el primer pick del Draft NFL 2026 por una combinación poco común de producción élite, perfil físico prototípico y consenso absoluto entre evaluadores. De acuerdo con reportes de ESPN y plataformas especializadas, es el QB1 indiscutible de la clase para analistas como Mel Kiper Jr. y Matt Miller, lo que refleja un acuerdo transversal en la industria del scouting .

Su temporada universitaria es el principal argumento: ganó el Trofeo Heisman y lideró a Indiana a un campeonato nacional, algo que históricamente eleva el “draft stock” de cualquier quarterback . En términos de eficiencia, registró porcentajes de pase superiores al 70% con agresividad vertical, lo que indica precisión real y no inflada por esquemas conservadores ; además, su relación touchdown/intercepción y métricas avanzadas de PFF muestran un perfil de bajo riesgo y alta productividad, clave para proyecciones de franquicia