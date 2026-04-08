México gana dos medallas de bronce en la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Puebla

Copa del Mundo de Tiro con Arco. Maya Becerra, Dafne Quintero y Ana Hernández ganaron presea de tercer lugar para México. (Conade)

La selección mexicana inició la cosecha de medallas en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Puebla 2026, con los bronces que obtuvieron los equipos de arco compuesto de ambas ramas.

Las acciones se llevan a cabo en el Parque del Arte hasta el 10 de abril. Las finales será en el Zócalo poblano el 11 y 12 de abril.

La vigente campeona del mundo, Maya Becerra; la actual monarca panamericana, Dafne Quintero; y la multimedallista internacional, Ana Hernández; dieron a México su primera presea, tras vencer 233-230 a las turcas Yesim Bostan, Defne Cakmak y Emine Oguz.

Esta tercia de arqueras se reunió tres años después del histórico 2023 que protagonizaron con un total de cinco metales de seis posibles en aquella temporada.

El segundo metal de bronce de la jornada fue para el equipo integrado por Sebastián García, Juan Del Río y Máximo Méndez, que venció por 233-226 a los daneses Bredal Bryld, Martin Damsbo y Mathias Fullerton.

Las actividades de la jornada continuarán con las clasificatorias de arco recurvo, en las que México se presentará con flechas de élite, tales como las medallistas olímpicas en París 2024, Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz, así como el multimedallista y número tres del mundo, Matías Grande.

Cientos de espectadores se han dado cita en territorio poblano para ver por primera vez un evento internacional de tiro con arco.

La Copa del Mundo de la especialidad otorgará puntos de ranking rumbo a Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), el Gobierno de Puebla, World Archery México y World Archery, avalan el evento.