¿Qué pasó con el avión del América? El equipo hizo aterrizaje de emergencia en Miami

Avión del América La aeronave que transporta al plantel y cuerpo técnico del equipo no pudo llegar a Ciudad de México.

Luego de su empate sin goles ante el Nasvhille SC en los cuartos de fina de ida de la Concacaf Champions Cup, el equipo sufrió un contratiempo durante su viaje de regreso a la Ciudad de México. El club tuvo que hacer una parada no anticipada en Miami, donde se encuentran en este momento.

¿Por qué el América hizo aterrizaje de emergencia?

De acuerdo con información del periodista David Medrano, la aeronave sufrió una falla técnica en pleno vuelo y no pudo concluir su viaje a la Ciudad de México y tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en la ciudad de Miami. A pesar del inconveniente, no se reportó ningún problema con la plantilla del equipo.

Ahora, el cuerpo técnico y la plantilla se encuentran esperando a que el avión pueda estar en condiciones de nueva cuenta para regresar a la Ciudad de México. Los azulcremas enfrentarán a Cruz Azul este sábado 11 de abril en la cancha del Estadio Banorte para la jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX.