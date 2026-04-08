Tigres vs Seattle Sounders: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Concachampions 2026

Tigres vs Seattle El partido de ida de los cuartos de final de la Concachampions se juega en el Estadio Universitario (Crónica Digital)

Tigres UANL y Seattle Sounders FC juegan hoy en el Estadio Universitario con motivo del partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones Concacaf 2026. A continuación, te presentamos todos los detalles del partido de la Concachampions: horario y dónde ve en vivo.

El partido de este miércoles 8 de abril en la Concacaf Champions Cup 2026 tiene tintes de un choque con ingredientes de revancha. Los felinos buscan imponer condiciones en casa, mientras el conjunto estadounidense quiere repetir la fórmula que ya le dio éxito en el pasado frente al equipo regiomontano.

Previa y pronóstico Tigres vs Seattle: Partido de ida de los Cuartos de Final de la Concachampions 2026

En la edición 2012-2013, Seattle eliminó a Tigres con un global de 3-2, en una serie donde los de la MLS fueron superiores en casa. Aquel historial, junto al reciente reciente triunfo en Leagues Cup, marca una ligera tendencia favorable para los estadounidenses.

Los dirigidos por Guido Pizarro llegan tras una remontada dramática ante Cincinnati, donde levantó un global adverso para imponerse 5-4 con un gol en tiempo agregado.

Sin embargo, pesa sobre la plantilla una irregularidad en Liga MX, donde suma dos derrotas consecutivas que lo mantienen fuera de zona cómoda rumbo a la Liguilla.

Seattle, por su parte, avanzó a esta ronda tras golear 5-1 en el global a Vancouver Whitecaps, mostrando una ofensiva equilibrada. No obstante, su rendimiento reciente en la MLS refleja cierta inconsistencia, con un empate sin goles y una victoria ajustada en sus últimos compromisos.

En términos históricos, el equipo donde milita André-Pierre Gignac disputa su décima serie de Cuartos de Final en este torneo, con seis clasificaciones previas. Seattle, en cambio, logró avanzar en dos de sus cinco participaciones anteriores en esta instancia.

El pronóstico apunta a un partido cerrado, donde los regiomontanos se llevaría la victoria por la mínima.

¿A qué hora juegan Tigres vs Seattle hoy?

El partido de la Concachampions se disputará este miércoles 8 de abril de 2026 en el Estadio Universitario a las 19:00 horas, tiempo del centro de México

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Tigres vs Seattle?

La transmisión no será gratis ni va por TV Abierta, sólo se podrá ver en FOX One.

Alineaciones probables Tigres vs Seattle

Tigres UANL: Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Joaquim, José Purata, Vladimir Loroña; Rómulo, Fernando Gorriarán; Diego Lainez, Juan Brunetta, Ozziel Herrera; Ángel Correa.

Seattle Sounders FC: Stefan Frei; Kalani Kossa-Rienzi, Alexander Roldán, Jackson Ragen, Nouhou; Snyder Brunell, Cristian Roldán; Jesús Ferreira, Albert Rusnak, Paul Arriola; Osaze de Rosario.