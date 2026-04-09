Bologna vs. Aston Villa: horario, canal, transmisión y pronósticos de la Europa League 2026

Partido Bologna vs. Aston Villa en vivo Foto: La Crónica

Todo está listo para el arranque de uno de los partidos de ida hacia los cuartos de final entre dos de los equipos favoritos de la Europa League 2026: Bologna vs. Aston Villa. Ambos colosos se verán las caras frente a frente en un duelo en el que “Los Villanos” llegan de un partido ante los el Lille, literalmente sencillo.

Por su parte, los “Rossoblù” nos brindo un encuentro lleno de emociones y tiempo extra en los octavos de final contra la Roma. Ambas escuadras llegan con hambre de escalar en el cuadro de posiciones para conquistar el trofeo de la liga europea.

Es por ello, que en esta nota de compartimos todos los detalles de este emocionante encuentro que, seguramente, sacará chispas en el campo de batalla.

The race to Istanbul is on 🇹🇷#UEL pic.twitter.com/dNQzarFQ4c — UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 8, 2026

¿A qué hora es el partido Bologna vs. Aston Villa?

El encuentro está pactado para este jueves 9 de abril en el Estadio Renato Dall’Ara en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver Bologna vs. Aston Villa EN VIVO?

Para no perderte ni un sólo minuto de la tranmisión en vivo del Bologna vs, Aston Villa, los televidentes podrán seguir la señala en los siguientes canales y plataformas de streaming:

ESPN 4 .

. Disney+.

¿Cómo llegan Bologna y Aston Villa a los cuartos de final de la Europa League 2026?

El Bologna selló su pase después de una serie sumamente disputada frente a la Roma, a la que terminó dejando en el camino por un global de 5-4. El cuadro italiano supo responder en los momentos de mayor presión, mostró personalidad y sacó adelante una eliminatoria de máxima exigencia, confirmando que tiene argumentos para competir en fases definitivas.

Del otro lado, el Aston Villa llegó a esta instancia con un trayecto más cómodo tras imponerse al Lille por 3-0 en el marcador acumulado. El conjunto inglés hizo valer su solidez en todas las líneas, especialmente en defensa, y aprovechó sus oportunidades al frente para resolver la serie con autoridad.

Con ambos equipos instalados entre los contendientes más serios al título de la Europa League, este choque toma una relevancia enorme, ya que está en juego el boleto a las semifinales. Los dirigidos por Unai Emery continúan consolidándose como una de las plantillas más fuertes del certamen, mientras que Bologna llega fortalecido luego de dar un golpe de autoridad al dejar fuera a la Roma.

Who are you backing to reach the final in Istanbul? 🗺️#UEL pic.twitter.com/eV9elpwSXN — UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 19, 2026

Bologna vs Aston Villa: pronóstico

El Aston Villa llega a este duelo con una ligera ventaja en los pronósticos, respaldado por la firmeza que mostró en la fase anterior, sobre todo por la seguridad defensiva con la que neutralizó a su rival.

Aun así, Bologna no será un adversario sencillo. El conjunto italiano buscará hacer pesar su condición de local y aprovechar la confianza que dejó la eliminación de un rival tan importante como la Roma, lo que le da argumentos para competir de igual a igual.

Todo apunta a un encuentro muy disputado, con pocas oportunidades claras y un fuerte duelo estratégico desde los banquillos, donde cada error puede marcar la diferencia.

Pronóstico recomendado: menos de 2.5 goles y doble oportunidad para empate o Aston Villa.