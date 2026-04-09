Carlos Ortiz pierde el rumbo en la primera ronda del Masters

Masters Tournament. Carlos Ortiz no la pasó nada bien en la primera ronda del Masters 2026. (Foto especial)

El mexicano Carlos Ortiz no tuvo el inicio esperado en su segunda participación en el Masters, luego de entregar ronda de 80 golpes (+8) que lo pone en serios aprietos para poder librar el corte este viernes.

Sin embargo, no fue el único latino que la pasó difícil en el Nacional Augusta, pues los argentinos Mateo Pulcini (+9), campeón LAAC 2026 y el veterano Ángel Cabrera (+7), más el colombiano Nicolas Echavarría (+7) también sufrieron en la jornada.

Ortiz solo pudo anotar dos birdies que lo libraron de un +10, luego de dos dobles bogeys y seis bogeys, en una ronda para el olvido.

En su primer Masters en 2021, el tapatío de 34 años firmó 82 golpes, en la segunda 71, pero no le alcanzó para jugar todo el fin de semana. Tal parece que el jugador LIV Golf no se adapta al exigente campo del Nacional Augusta.

Jon Rahm también tuvo un jueves negro

El español Jon Rahm que llega como el mejor clasificado de la LIV Golf, entregó ronda de 78 (+6). En su recorrido los putts no le favorecieron, los bogeys le acompañaron en su recorrido con uno doble y cuatro sencillos.

Su score de la jornada también tiene al de Barrika entre los últimos de la clasificación en Augusta

Sergio García da la cara por el bando LIV

De los 10 jugadores LIV Golf que compiten en Augusta solo el español Sergio García, ganador del Masters en 2017, logró sacar ronda de par de campo (72 golpes), resultado que lo mantiene en el T17. García embocó tres birdies, por igual número de bogeys.

El segundo mejor jugador LIV, tras la primera ronda, fue Dustin Johnson, campeón del Masters en 2020 con ronda de 73, les siguieron Tyrrey Hatton (74), Cameron Smith (74), Charl Schwartzel (75), Tom McKibbin (76), Bryson DeChambeau (76) y Bubba Watson (76).

McIlroy empieza sólido la defensa del trono

El norirlandés Rory McIlroy, campeón defensor del Masters, tuvo un inicio sólido en la defensa del trono, firmó ronda de 67 golpes, mismo marcador que el estadounidense Sams Burns y ambos comparten el primer sitio de la competencia con -5 golpes.

McIlroy, dos del mundo, logró seis birdies por un bogey y Burns de 29 años se lució con un eagle, cuatro birdies y un bogey. Para el estadounidense que sólo ha logrado un Top 10 en la actual temporada, también sumó un T13 en el torneo The Players, este jueves robó protagonismo.

Scheffler, a la expectativa

Scottie Scheffler, el gran favorito y número uno del mundo, sacó ronda de 70 (-2) para compartir el T6 junto con su connacional Xander Schauffele, el inglés Justin Rose y el irlandés Shane Lowry.