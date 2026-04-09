CMLL regresa a la televisión: así podrás ver la lucha libe desde casa a partir del 24 de abril

CMLL El Consejo Mundial de Lucha Libre buscará seguir ampliando su audiencia en México y en los Estados Unidos (Alejandro Rodríguez)

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) busca seguir llegando a nuevos fans y estará llegando a la televisión de paga. Esta semana, la empresa mexicana informó que llegó a un acuerdo con Fox parra realizar transmisiones en vivo de sus eventos en la Arena México próximamente así como contenidos especiales y exclusivos que anteriormente sólo se subían a los canales oficiales del Consejo. Esto es todo lo que tienes que saber.

¿Dónde transmitirán al CMLL?

La televisora Fox Corporation anunció de manera oficial la incorporación del CMLL a su oferta de contenidos deportivos, en un acuerdo que comenzará a partir del próximo 24 de abril de 2026. Con esta alianza, una de las empresas más longevas y representativas del pancracio mexicano amplía significativamente su alcance internacional, al integrarse a la programación de una de las cadenas con mayor presencia en el mercado de habla hispana y en Estados Unidos.

SEÑORAS Y SEÑORES, LA MEJOR LUCHA LIBRE DEL MUNDO LLEGA A FOX SPORTS 🔥#CentralFOX | Así como lo leen, a partir del próximo 24 de abril, las funciones del CMLL podrás disfrutarlas por las pantallas de Fox Sports MX. pic.twitter.com/idRFq1ezS4 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 9, 2026

De acuerdo con la información difundida por ambas partes, el convenio contempla la transmisión semanal de funciones emblemáticas del CMLL, incluyendo las tradicionales veladas desde la Arena México, considerada la “Catedral de la lucha libre”.

Además, el acuerdo incluiría programación complementaria como contenidos especiales, entrevistas con luchadores y cobertura de eventos magnos, lo que permitirá a la audiencia acceder a una experiencia más integral del producto luchístico.

¿Por qué el CMLL hizo alianza con Fox para sus transmisiones?

El alcance del acuerdo no se limita únicamente a México. La distribución de Fox permitirá que las funciones del CMLL lleguen a nuevas audiencias en Estados Unidos y otros territorios donde la cadena tiene presencia, lo que representa un paso estratégico en la internacionalización de la marca. Esta expansión se alinea con la tendencia global de consumo de deportes en vivo y contenido de entretenimiento deportivo, particularmente en plataformas de televisión de paga y digitales.

Para el CMLL, esta alianza supone una oportunidad clave para fortalecer su posicionamiento frente a otras promociones internacionales y consolidar su base de aficionados fuera del país.

En tanto, para Fox, la incorporación de la lucha libre mexicana diversifica su portafolio de contenidos deportivos, apostando por un producto con identidad cultural sólida y una base de seguidores históricamente fiel. El inicio de transmisiones el 24 de abril marcará así una nueva etapa en la difusión global del pancracio nacional.