FIFA confirma dos representantes del arbitraje mexicano en el Mundial 2026: ¿Quiénes son Katia Itzel García y César Arturo Ramos?

César Ramos y Katia Itzel García Ambos pitarán partidos como centrales durante algunos partidos de la Copa del Mundo de este 2026.

Falta cada vez menos para que inicie la Copa del Mundo de la FIFA 2026 este 11 de junio en la cancha del Estadio Banorte. Sin embargo, el equipo de futbol no será el único que esté representando a nuestro país. Este jueves 9 de abril, la FIFA confirmó que tendremos a Katia Itzel García y a César Arturo Ramos Palazuelos como silbantes centrales durante algunos partidos del certamen, marcando historia para las y los “colegiados” de nuestro país.

Lista oficial de los árbitros para el Mundial FIFA 2026

Por medio de sus canales oficales, la FIFA dio a conocer una lista de todos y cada uno de los árbitros que formarán parte de la Copa del Mundo.

Entre los nombres más reconocidos a nivel internacional sobresalen el polaco Szymon Marciniak, quien dirigió la final del Mundial de Qatar 2022; el inglés Michael Oliver y el francés Clément Turpin, habituales en fases decisivas de la UEFA Champions League.

En el caso de México, tendrá la participación de Katia Itzel García y de César Arturo Ramos Palazuelos, quienes son estelares en la Liga MX así como torneos de Concacaf para ganarse su respectivo gafete FIFA.

Katia Itzel García, la primera mujer mexicana en arbitrar una Copa del Mundo

La árbitra mexicana Katia Itzel García se ha consolidado como una de las figuras más destacadas del arbitraje internacional tras ser incluida por la FIFA en la lista oficial para la Copa del Mundo de 2026. Con gafete internacional desde 2019, su trayectoria ha estado marcada por un ascenso sostenido dentro del futbol profesional, tanto en competiciones nacionales como en torneos organizados por el máximo organismo del balompié.

Originaria de la Ciudad de México y formada académicamente en la Universidad Nacional Autónoma de México, García inició su carrera en el arbitraje profesional en categorías inferiores del futbol mexicano, como la Tercera y Segunda División, antes de dar el salto a la Liga de Expansión y posteriormente a la Liga MX.

Su desarrollo coincidió con la creación de la Liga MX Femenil, donde encontró un espacio clave para proyectarse, participando en distintas categorías y consolidándose como árbitra central en partidos de alta exigencia, incluidas finales.

En el ámbito nacional, también ha roto barreras al dirigir encuentros en la Liga MX varonil, convirtiéndose en una de las pocas mujeres en desempeñarse como árbitra central en el máximo circuito. Su desempeño constante y evaluaciones positivas le valieron reconocimientos como el Premio Nacional del Deporte en 2024 dentro de la categoría de juez árbitro.

Además, recientemente, Katia Itzel García fue nombrada por el Gobierno de México como parte del jurado que elegirá a la ganadora del concurso de dominadas que organizó la presidenta Claudia Sheinbaum para donar el boleto que le regaló el dirigente de FIFA, Gianni Infantino, para estar en el partido inaugural entre México y Sudáfrica este 11 de junio.

César Arturo Ramos: experiencia de más de 20 años en el arbitraje mexicano

El árbitro mexicano César Arturo Ramos Palazuelos se ha consolidado como uno de los silbantes más experimentados del futbol nacional gracias a una trayectoria de más de dos décadas dentro del arbitraje profesional. Con gafete internacional de la FIFA desde 2014, su desarrollo en la Liga MX ha sido constante, destacando por dirigir múltiples partidos de alta exigencia, incluidas al menos seis finales del campeonato, además de encuentros decisivos en liguillas.

Su regularidad y evaluaciones positivas lo han posicionado como uno de los árbitros más confiables del país, siendo designado de manera recurrente en competencias internacionales como la Liga de Campeones de la Concacaf y torneos organizados por la FIFA.

En el plano internacional, Ramos ha construido un perfil de élite con participaciones en dos Copas del Mundo de la FIFA, tras debutar en Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, donde dirigió partidos de fase de grupos y eliminatorias, y consolidarse en Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, torneo en el que arbitró encuentros de distintas fases, incluida la semifinal entre Francia y Marruecos.

Su desempeño en Qatar lo posicionó entre los árbitros mejor evaluados del certamen, lo que ha derivado en su designación para una tercera Copa del Mundo en 2026, reafirmando su estatus como uno de los principales referentes del arbitraje mexicano a nivel global.