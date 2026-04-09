Liderazgo en Augusta: ¿Qué podemos aprender de la imagen de los campeones del Masters?

LA EXCELENCIA. El uso de la tradicional Chaqueta Verde no es un trofeo textil; es un símbolo de pertenencia a una élite que entiende que la autoridad no se grita, se proyecta, y que la excelencia es la suma de hábitos vividos con persistencia.

El Augusta National Golf Club utiliza la semiótica del poder y la gestión de la imagen para consolidar su prestigio. A través de símbolos como la Chaqueta Verde, el manejo del lenguaje no verbal en momentos de crisis como el Amen Corner y la denominación estratégica de los asistentes como Patrons — Mientras los radares analizan la velocidad de salida de la bola y la caída de los putts en el Augusta National Golf Club, existe otro juego que se disputa en silencio: el de la imagen pública magistralmente gestionada. En el Masters de 2026, la doctrina reside tanto en el deporte como en el Código de la Excelencia que el club ha blindado por décadas.

Desde el golf, Augusta es un bastión de la semiótica de poder más pura. El uso de la tradicional Chaqueta Verde no es un trofeo textil; es un símbolo de pertenencia a una élite que entiende que la autoridad no se grita, se proyecta, y que la excelencia es la suma de hábitos vividos con persistencia. Don Jorge Kahwagi Gastine, (QEPD) nuestro presidente en Crónica, lo supo bien en vida; por ello estimuló la práctica del golf como pocos mexicanos, pues veía en él el lugar de excelencia que México puede alcanzar.

EL LENGUAJE DEL DOMINIO Y LA TRADICIÓN

El ganador de Augusta no es siempre el que tiene el mejor swing, sino quien mejor gestiona su lenguaje no verbal en el Amen Corner, el tramo más famoso y temido del torneo. El término fue acuñado en 1958 por el legendario escritor de Sports Illustrated, Herbert Warren Wind, para capturar la intensidad del momento en que Arnold Palmer ganó su primera Chaqueta Verde; se dice que es el lugar donde los golfistas “claman por la ayuda divina” para salir ilesos.

El Amen Corner es un microclima donde el viento cambia en segundos. Un líder o un deportista de alto rendimiento demuestra la verdadera estructura de su imagen pública no cuando todo va bien, sino cuando el viento sopla en contra.

Masters Tournament - practice round Rory McIlroy, a defender la corona. (Irlanda) EFE/EPA/ERIK S. LESSER (ERIK S. LESSER/EFE)

LA PROYECCIÓN DE LA FORTALEZA INTERNA

La postura erguida tras un error, el contacto visual firme con el caddie y la economía de movimientos son señales de una mente entrenada para dominar el entorno. Para el dirigente empresarial y el padre de familia el fundamento es claro: la imagen externa es el reflejo de la verdadera imagen interna.

El Augusta National Golf Club también es una lección ejemplar de imagen ambiental que detona conductas específicas y emociones. La ausencia de publicidad invasiva y el rigor en el comportamiento del público —los patrons— crean un ecosistema que estimula las conductas del espectador.

SÍMBOLO. El Ben Hogan Bridge sobre el hoyo 12. EFE/EPA/ERIK S. LESSER (ERIK S. LESSER/EFE)

LA SEMIÓTICA DEL RESPETO Y LA EXCLUSIVIDAD

En cualquier otro torneo de golf o evento masivo, a los asistentes se les llama “público”, “aficionados” o “espectadores”. En el Masters de Augusta, ese término está estrictamente prohibido en las transmisiones oficiales y en la comunicación del club; son llamados patrons, patrocinadores o mecenas.

Esta distinción de imagen verbal responde a una estrategia de reputación institucional diseñada por los fundadores, Bobby Jones y Clifford Roberts, para elevar el estatus de quienes pisan el césped de Augusta. Al llamarles patrons, el club les otorga un rol activo: son custodios de la tradición excelsa, identidad corporativa pura.

EL PODER DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Esto genera el comportamiento anhelado: en Augusta no hay gritos fuera de lugar, nadie corre, se apagan los teléfonos celulares y nadie se sienta en el suelo, sino únicamente en las tradicionales sillas plegables permitidas, que además nadie mueve de su sitio. Es el resultado que provoca quien sabe gestionar el poder de la imagen pública.

Este 2026, el Masters nos recuerda que la disciplina de comunicación y la fidelidad a las formas siguen vigentes, siendo el cimiento de la tan anhelada reputación institucional.