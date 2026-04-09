México suma tercera medalla de bronce en Copa del Mundo de Tiro con Arco

Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026. Las integrantes del equipo mexicano de arco recurvo celebran haber conseguido medalla de bronce en el evento que se celebra en Puebla. (Conade)

El equipo femenil de arco recurvo dio a México su tercera medalla de bronce en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Puebla 2026, con sus integrantes Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz, una medalla del mismo color obtuvieron en los Juegos Olímpicos París 2024.

Las medallistas olímpicas superaron en su primer enfrentamiento por 5-4 a las brasileñas Ane Dos Santos, Isabelle Estevez y Ana Caetano. Ensemifinales, cayeron dramáticamente 4-5 ante las turcas Elif Gokkir, Gizem Ozkan y Dunya Yenihayat.

En la disputa por la presea de bronce, Valencia, Vázquez y Ruiz se hicieron grandes frente a su público y aseguraron su presencia en el tercer lugar del podio gracias a su victoria de 6-2 frente a las españolas Paula Álvarez, Elia Canales y Carlota Navas.

La cosecha de medallas inició el miércoles con dos metales de bronce que obtuvieron los equipos de arco compuesto de ambas ramas.

Las actividades de la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Puebla continúan con la prueba de equipos mixtos en arco recurvo y compuesto.

Ana Paula Vázquez tirará junto a Matías Grande en recurvo y Dafne Quintero hará lo propio con Máximo Méndez, en arco compuesto.