Se anticipa que habrá cambios en el reglamento de la Fórmula 1 2026

Buscan mejoras. La familia de la Fórmula 1 reconoce que son necesarios algunos cambios en el reglamento 2026 de la F1, relativo a la gestión de la energía", (Foto espec)

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) celebró la primera de una serie de reuniones con el personal técnico de los equipos y fabricantes de motores, para abordar diversos temas relacionados con la evolución natural del reglamento técnico y deportivo de la F1 para 2026. Al finalizar la reunión se acordó que se introducirán cambios.

“Se acordó que, si bien las carreras celebradas hasta ahora han ofrecido un gran espectáculo, son necesarios algunos cambios en el reglamento relativo a la gestión de la energía”, según un comunicado de la FIA emitido al término de la reunión.

“El diálogo sobre temas complejos fue constructivo, especialmente teniendo en cuenta la competitividad de las partes implicadas. A principios de año, todas las partes habían acordado que esta serie de reuniones se celebraría tras las tres primeras carreras de la temporada, un calendario diseñado para permitir la recopilación de datos técnicos suficientes antes de cualquier debate”.

Modificaciones al reglamento deportivo

Se han previsto más reuniones durante las próximas dos semanas. El 15 de abril se celebrará una reunión sobre el reglamento deportivo, en la que se debatirán las modificaciones necesarias en la Sección B para dar cabida a los cambios técnicos.

La siguiente sesión técnica tendrá lugar el 16 de abril, en la que se analizarán con mayor detalle los puntos tratados hoy y se introducirán nuevos temas.

El 20 de abril está prevista una reunión de alto nivel con representantes de todas las partes interesadas. Se espera que se consideren las opciones preferidas, propuestas conjuntamente por los equipos técnicos, y que se busque un consenso sobre el camino a seguir.

“El reglamento de 2026 se elaboró ​​y acordó en estrecha colaboración con los equipos, los fabricantes de motores, los fabricantes de unidades de potencia, el titular de los derechos comerciales y la FIA, todos presentes en la misma mesa”, aclaró la Federación Internacional, “y es con este espíritu de colaboración que se están debatiendo los posibles cambios.

Cualquier modificación del reglamento estará sujeta al proceso de aprobación del Consejo Mundial del Deporte del Motor de la FIA".