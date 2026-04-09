Shakhtar vs. AZ Alkmaar: horario, canal, transmisión y pronósticos de los Cuartos de Final de la Conference League 2026

Dónde ver Shakhtar vs. AZ Alkmaar EN VIVO Foto: La Crónica

La UEFA Europa Conference League entra en un momento clave este jueves 9 de abril, cuando se disputen los partidos de ida correspondientes a los cuartos de final, una etapa en la que comenzarán a perfilarse los equipos con mayores opciones de pelear por el campeonato.

En una de las series más atractivas, Shakhtar Donetsk y AZ Alkmaar medirán fuerzas en un duelo que se anticipa muy competido. Ambos conjuntos llegan con buen impulso luego de resolver con autoridad su eliminatoria previa, por lo que buscarán dar el primer golpe y tomar ventaja desde este primer encuentro.

Es por ello, que en esta nota de compartimos todos los detalles de este emocionante encuentro que, seguramente, sacará chispas en el campo de batalla.

¿A qué hora es el partido Shakhtar vs. AZ Alkmaar?

El encuentro está pactado para este jueves 9 de abril en el Estadio Henryk Reyman en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver Shakhtar vs. AZ Alkmaar EN VIVO?

Para no perderte ni un sólo minuto de la tranmisión en vivo del Shakhtar vs. AZ Alkmaar, los televidentes podrán seguir la señala en los siguientes canales y plataformas de streaming:

Claro Sports - YouTube

¿Cómo llegan Shakhtar y AZ Alkmaar a los cuartos de final de la Europa League 2026?

El Shakhtar Donetsk aseguró su presencia en los cuartos de final después de salir victorioso en una eliminatoria muy exigente frente al Lech Poznań, al que dejó fuera con un global de 4-3. El conjunto ucraniano supo manejar la presión en los momentos determinantes, mostró personalidad y volvió a demostrar que sabe competir cuando el margen de error es mínimo.

Del otro lado, el AZ Alkmaar protagonizó una de las actuaciones más dominantes de los octavos de final al aplastar al Sparta Praga por 6-1 en el acumulado. El club neerlandés fue ampliamente superior durante toda la serie, imponiendo su ritmo gracias a una ofensiva muy efectiva y un funcionamiento colectivo que dejó pocas dudas.

Los dos equipos llegan fortalecidos por sus recientes clasificaciones, aunque con propuestas distintas dentro del campo. Mientras Shakhtar suele apoyarse en el orden táctico y la contundencia en momentos puntuales, AZ apuesta por un futbol mucho más vertical, intenso y con gran capacidad para generar goles.

Shakhtar vs AZ Alkmaar: pronóstico

De cara a este primer capítulo, el AZ Alkmaar aparece ligeramente mejor posicionado en los pronósticos, impulsado por la gran exhibición ofensiva que ofreció en la ronda anterior.

Aun así, el Shakhtar intentará sacar ventaja de su localía y de su experiencia en noches europeas, factores que podrían equilibrar una serie que luce bastante pareja.

Todo apunta a un compromiso dinámico, con llegadas en ambas áreas y opciones claras para los dos conjuntos.

Pronóstico recomendado: empate, ambos equipos anotan y más de 2.5 goles.