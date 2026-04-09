Tabla de goleadores Saudi Pro League: ¿Cómo va el duelo Julián Quiñones vs Cristiano Ronaldo?

El delantero mexicano está teniendo una temporada espectacular con el Al-Qadsiah, ya que supera actualmente a Cristiano Ronaldo por 3 goles.

Incluso, reportes recientes destacan que Quiñones ha estado por encima del portugués en la tabla de goleo, consolidándose como uno de los jugadores más en forma del torneo

¿Cristiano sigue en la pelea?

A pesar de estar detrás, Cristiano Ronaldo no está fuera de la carrera. El jugador de Al-Nassr suma 23 goles en la temporada, manteniéndose como uno de los máximos referentes ofensivos del torneo

La temporada 2025-2026 de la Saudi Pro League está muy cerrada en la parte alta, pero hay tres nombres que dominan:

Ivan Toney – 27 goles Julián Quiñones – 26 goles Cristiano Ronaldo – 23 goles

El duelo entre Quiñones y Cristiano Ronaldo promete ser uno de los más atractivos en la recta final del torneo.