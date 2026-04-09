“Trataré de volver muy pronto y muy fuerte”: Isaac del Toro

Isaac del Toro, quien abandonó la carrera Itzulia Basque 2026 tras una caída en la tercera etapa, se mostró agradecido por las muestras de apoyo que ha tenido y también dio gracias porque ese accidente no fue peor de lo que pudo pasar, solo necesitará unas semanas para recuperarse y volver.
El Dr. Adrian Rotunno (Director médico) del UAE Team Emirates, posteó en la cuenta X del equipo sobre el ciclista mexicano: “Tiene un desgarro muscular en el muslo derecho y varias abrasiones relacionadas. Se someterá a más exámenes por precaución bajo la supervisión del personal médico del equipo.”
Posteriormente Isaac del Toro mencionó en Instagram: “Tengo que ser positivo después de todo y agradecer que no fue lo peor que pudo pasar y que, a pesar de todo, estaré bajo control por unas semanas gracias a todos por sus mensajes, su atención y por creer en mí”.
El ensenadense de 22 años añadió. “No puedo esperar para volver gracias a todos por sus buenos deseos, trataré de volver muy pronto y muy fuerte”. También se dirigió a sus compañeros del equipo UAE Team Emirates. “Gracias a mis compañeros por la moral y por estar siempre conmigo en las buenas y en las mejores”.
En la temporada 2026 del ciclismo, Isaac del Toro tiene contemplado competir por primera vez en el Tour de Francia, la carrera gala se correrá del 4 al 26 de julio próximo.