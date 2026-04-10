América vs Cruz Azul: ¿Habrá estacionamiento en el estadio para el Clásico Joven? Conoce si habrá estacionamiento en el Estadio Banorte para el partido América vs Cruz Azul (@EstadioBanorte)

El Estadio Banorte, antes llamado Estadio Azteca, no contará con estacionamiento para el partido de América vs. Cruz Azul, según lo informó el recinto en un comunicado.

De acuerdo con lo publicado por el Estadio Banorte, para el partido de América vs. Cruz Azul de este sábado 11 de abril, el estadio no ofrecerá servicios de estacionamiento adicionales a los que se adquirieron en la plataforma Fanki.

Sin embargo, el Estadio Banorte estará brindando un servicio de Park & Ride, cuyos detalles serán revelados más adelante en sus medios oficiales, una vez que este sea validado por las autoridades.

Asimismo, se señaló que el día del partido de América vs. Cruz Azul habrá un operativo de cierres viales en las inmediaciones del Estadio Banorte, por lo que los asistentes deberán tomar sus precauciones para poder llegar a tiempo.

Operativo vial y cierres de calles por el partido América vs. Cruz Azul

Según lo compartido por el Estadio Banorte, debido a una disposición oficial, este sábado 11 de abril en los alrededores del estadio se realizarán cierres viales en:

Lateral Periférico y Coscomate

Entrada Circuito Azteca

Av. Imán y Circuito Azteca

Coscomate y Luis Morillo

Calles Santa Úrsula

G500

Puente de Piedra

“Agradecemos su comprensión y colaboración para asegurar una mejor experiencia para todos. Estas acciones son parte del esquema operativo y de movilidad que la CDMX y el estadio están realizando en preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en 62 días”, fue parte de lo compartido por el Estadio Banorte.

Rutas de transporte público para llegar al Estadio Banorte

Para llegar al Estadio Banorte, antes llamado Estadio Azteca, puedes utilizar los diferentes transportes públicos de Movilidad Integrada que te ofrece la Ciudad de México con las siguientes rutas:

Ruta 1: Podrás llegar al Estadio Banorte mediante la Línea 2 del Metro en la estación Tasqueña y ahí realizar un transborde al Tren Ligero en dirección Xochimilco, para dirigirte a la estación Estadio Azteca.

Podrás llegar al Estadio Banorte mediante la en la y ahí realizar un en dirección Xochimilco, para dirigirte a la Ruta 2: Otra forma de llegar al Estadio Banorte es en Metrobús utilizando la Línea 1, descendiendo en la estación Perisur o Villa Olímpica y de ahí tomar algún camión que te deje cerca del estadio.

Recuerda estar al pendiente de las redes sociales de estos transportes para conocer si habrá alguna modificación en su servicio el día del partido de América vs. Cruz Azul.