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Los mexicanos avanzaron a la disputa de las medallas en arco compuesto yrecurvo en el evento de World Archery que se realiza en Puebla

Arqueros Dafne Quintero y Matías Grande se instalan en semifinales de la Copa del Mundo

Por Avelina Merino
Puntería. Dafne Quintero está en puestos donde se disputan las medallas en la Copa del Mundo de Tiro Arco Puebla 2026. (World Archery)

Los mexicanos Dafne Quintero y Matías Grande se clasificaron a las semifinales de la Copa del Mundo de Tiro con Arco Puebla 2026, en la modalidad de compuesto femenil y recurvo varonil, respectivamente.

Arco compuesto femenil

La coahuilense pasó bye la ronda inaugural. Ya en su primer duelo, derrotó 144-142 a la croata Amanda Mlinaric; después 147-145 a la india Madhura Dhamangaonkar; y 149-143 a Jyothi Vennam, de la misma nacionalidad.

Tras esos resultados, la actual campeona centroamericana y panamericana aseguró su lugar en las semifinales, donde se enfrentará este sábado por la tarde a la colombiana Sara López, en busca de acceder al partido por el oro, y si pierde tendrá que disputar el bronce contra la perdedora de la otra semifinal que definirán la colombiana Alejandra Usquiano y la estonia Lisell Jaatma.

Arco recurvo varonil

Puebla 2026. Matías Grande es el único mexicano en arco recurvo que llegó a la repartición de medallas.

Matías Grande, también originario de Coahuila, superó bye las primeras dos instancias debido a su séptimo lugar clasificatorio. En 16vos de final, venció 6-4 al español Andrés Temiño; en 8vos de final, 6-5 al indio Dhiraj Bommadevara; y en 4tos de final, 6-0 al atleta independiente Aldar Tsybikzhapov.

De esta manera, Grande consiguió su boleto a la ronda de los cuatro mejores, en la que se medirá el domingo al estadounidense y multimedallista olímpico, Brady Ellison, en lo que promete ser un choque espectacular.

En caso de perder Grande el pase a la final también tendrá que luchar por el tercer sitio contra el perdedor de la otra semifinal entre sudcoreano Tang Chiuh-Chun y el turco Mete Gazoz.

Cosecha de tres bronces

Hasta el momento México suma tres medallas de bronce obtenidas en las pruebas por equipos femenil y varonil compuesto y femenil arco recurvo.

México podría culminar la Copa del Mundo de Tiro con Arco Puebla 2026 con un total de cinco medallas.

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