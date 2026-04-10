Paul Seixas suma tercera victoria y deja sentenciada la general de la Itzulia Basque 2026

El francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) sumó este viernes su tercera victoria en cinco días en la Itzulia Basque 2026 (Vuelta al País Vasco) y deja sentenciada la general, a una etapa por correrse.
El joven de 19 años confirma su gran momento, luego de vencer en la etapa de 176,2 kilómetros con salida y meta en Eibar.
Seixas destacado entre los favoritos desde la subida decisiva al Krabelin, a 68 km de la conclusión, se fue en Ixua junto a Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-hansgrohe) y lo batió con facilidad al sprint. Ambos, metieron tiempo al resto de favoritos antes de la sexta y última etapa de la Vuelta al País Vasco. Tercero fue Javi Romo (Movistar).
Reafirma liderato general
Seixas lidera en la general con 2m 30s de ventaja sobre Lipowitz y 3m 40s sobre Primoz Roglic.
Otros favoritos han desaparecido, derribados, como Mikel Landa; caídos, como Isaac del Toro, o enfermos, como Juan Ayuso.
No parece que la última etapa, 130 kilómetros con final en Bergara tras otro repaso a las colinas guipuzcoanas pueda desestabilizar al francés del Beaujolais.
Poeta de la soledad
El francés es tan sólido como su equipo, y con alma de poeta de la soledad, que, educado siempre, para dar las gracias a veces responde obrigado en vez de merci, recuerda que seixa significa piedra, y no le gusta que los periodistas le digan Paulo, como le llama su abuelo en casa, sino Paul.
A sus 19 años y seis meses Paul se convertirá en el más joven ganador en la historia no solo de la vieja Itzulia, sino de todas las grandes carreras de una semana.