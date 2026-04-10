Real Madrid vs Girona: horario, canal, transmisión, cómo y dónde ver LaLiga en vivo

Real Madrid vs Girona La "Jornada retro" comenzará en la cancha del Estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

La temporada en el futbol español está entrando en su fase final con cada partido volviéndose cada vez más crucial. El Real Madrid ya no tiene margen de error en ninguno de los torneos que se encuentra todavía disputando y es ahora o nunca para el equipo de Álvaro Arbeloa. Por su parte, el Girona continúa con su carrera en busca de la permanencia y evitar el descenso. Luego de haber llegado hasta la Champions League hace un par de años, la realidad ha cambiado para el conjunto rojiblanco.

Quedan ocho jornadas por disputar en el futbol español, lo que significan 24 puntos en disputa del campeonato. Aunque estamos ya en la recta final cualquier cosa puede ocurrir todavía en el balompié ibérico. La semana pasada, el Barcelona aumentó a siete puntos su ventaja sobre el Real Madrid en la clasificación general. Ahora, los ‘Merengues’ necesitan un triunfo que los acerque provisionalmente. Del lado contrario de la tabla, nada está definido en cuanto al descenso. Elche, Levante y Real Oviedo se mantienen en la parte, bajar; pero el Sevilla, Mallorca, Alavés y el Valencia todavía podrían caer en esta zona.

¿A qué hora se juega el Real Madrid vs Girona? | LaLiga, Jornada 31

13:00 horas (CDMX)

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Previa del Real Madrid vs Girona | LaLiga, Jornada 31

El partido llega en el peor momento de la temporada para el Real Madrid. El cuadro blanco viene de perder contra el Mallorca en liga y ante el Bayern Múnich en la UEFA Champions League. Los madridistas se han alejado del Barcelona a siete puntos con apenas ocho partidos por disputar, por lo que no pueden seguir dejando puntos si quieren aspirar al título. El equipo blanco está corriendo el riesgo de tener su segunda temporada consecutiva sin ninguno de los títulos importantes luego de haber perdido la final de la Super Copa de España y también de ser eliminados en cuartos de final de la Copa del Rey.

Por su parte, el Girona ha tenido una temporada irregular donde ha estado peleando por la permanencia en vez de lugares de competencias europeas. El equipo de Míchel está a ocho puntos de la zona de descenso, por lo que una victoria en la cancha del Santiago Bernabéu los ayudaría no sólo en lo matemático, sino también en la parte anímica para encarar la recta final de la campaña, que incluirá un par de enfrentamientos cruciales ante el Valencia, Mallorca, Rayo Vayecano y Elche.

En el primer partido en el que se enfrentaron esta temporada, el resultado fue un empate de 1-1 en la cancha del Estadio Montilivi. Azzedine Ounahi puso al frente a los locales, mientras que Kylian Mbappé puso el marcador definitivo por la vía del penal. La última vez que el Gironalogró un triunfo en casa del Madrid fue durante la temporada 2018-2019 con un marcador de 1-2.

Posibles alineaciones del Real Madrid vs Girona | LaLiga, Jornada 31

Real Madrid: Andriy Lunin, Dani Carvajal, Éder Miltáo, Dan Huijsen, Fran García, Eduardo Camavinga, Aurelién Tchoaméni, Federico Valverde, Jude Bellingham, Vinicius, Kylian Mbappé.

Girona: Paula Gazzinga, Arnau Martínez, Vitor Reis, Alejandro Francés, Ález Moreno, Viktor Tsygankov, Acel Witsel, Thomas Lemar, Iván Martín, Azzedine Ounahi, Abel Ruíz.