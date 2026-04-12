Entérate de qué pasó en la Jornada 14 del Clausura 2026

EN CU. Pumas superó 3-1 al Mazatlán y subió al cuarto lugar.

La goleada de Tigres UANL por 4-1 al Guadalajara, líder del torneo, marcó el momento más contundente de la jornada 14 del Clausura 2026, que concluyó este domingo.

En su estadio de Monterrey, el equipo del entrenador argentino Guido Pizarro le bajó el ritmo y la euforia al conjunto de Gabriel Milito, gracias a una actuación demoledora encabezada por el argentino Juan Brunetta, autor de dos goles, además de las anotaciones de su compatriota Ángel Correa y del uruguayo Rodrigo Aguirre.

Chivas resiste en la cima pese al golpe

Con este resultado, Tigres escaló al sexto lugar, al meterse de lleno en la zona de clasificación directa a los cuartos de final, mientras que Guadalajara, pese al duro revés, se mantuvo como líder general.

Las Chivas conservan la cima con 31 puntos, producto de 10 triunfos, un empate y tres derrotas, tres unidades por encima de Cruz Azul y Pachuca, que presionan desde atrás.

Empate gris en el Clásico Joven

En uno de los partidos más esperados, América y Cruz Azul empataron 1-1 en un duelo que quedó por debajo de las expectativas futbolísticas.

Las Águilas se adelantaron al minuto 17 con gol de Patricio Salas, pero la Máquina rescató la igualada antes del descanso gracias a Omar Campos, quien marcó al 45+3.

Cruz Azul y Pachuca, iguales en puntos

A pesar de hilar seis partidos sin victoria, cuatro de ellos en liga, Cruz Azul se sostuvo en el segundo lugar con 28 unidades, las mismas que sumó Pachuca, que goleó 4-2 al Santos Laguna.

Los Tuzos firmaron una actuación brillante de Víctor Guzmán, autor de tres goles, además de un tanto de Carlos Sánchez, aunque la peor diferencia de goles los dejó en el tercer sitio.

Gilberto Mora, el regreso más celebrado

El acontecimiento más celebrado de la jornada, por su impacto a futuro en el balompié nacional, fue el regreso a las canchas de Gilberto Mora, mediocampista de 17 años, considerado el mayor talento emergente del fútbol mexicano en los últimos años y candidato natural al Mundial con la Selección Mexicana.

Tras varias semanas inactivo por pubalgia, Mora reapareció al minuto 62 con Tijuana y mostró destellos de su calidad en el triunfo 1-2 sobre Juárez FC, equipo que jugó 86 minutos con un hombre menos.

Resultados claves y lucha por el goleo

En otros encuentros de la jornada:

El panameño Ismael Díaz le dio al León un triunfo 0-1 sobre Puebla .

le dio al un triunfo . Querétaro venció 3-1 al Necaxa .

venció . Atlas y Monterrey igualaron 0-0 .

igualaron . Pumas superó 3-1 al Mazatlán y subió al cuarto lugar.

En Toluca, San Luis rescató un empate 1-1 con penalti de último minuto convertido por el italiano Joao Pedro, quien llegó a 12 goles, empatando a Armando González (Guadalajara) en el liderato de goleo.

Jornada 15 del Clausura 2026

Jueves 17 de abril

San Luis vs Pumas UNAM

Mazatlán vs Querétaro

Necaxa vs Tigres UANL

Viernes 18 de abril

Cruz Azul vs Tijuana

Monterrey vs Pachuca

Guadalajara vs Puebla

León vs Juárez FC

América vs Toluca

Sábado 19 de abril