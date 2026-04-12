Toluca vs Atlético San Luis EN VIVO hoy: horario, canal y alineaciones Jornada 14 Liga MX

Partido Toluca vs Atlético San Luis en vivo Foto: La Crónica

Toluca y Atlético de San Luis cierran la Jornada 14 del Clausura 2026 con un duelo que promete emociones, goles y puntos vitales rumbo a la Liguilla. Los Diablos Rojos llegan con la presión de volver al triunfo tras perder el invicto ante Querétaro en la fecha pasada, mientras que los potosinos pisan el Nemesio Díez motivados luego de dar el golpe como visitantes frente a Monterrey.

Toluca vs Atlético San Luis: en dónde y a qué hora es el partido

El partido entre Toluca y Atlético de San Luis se disputará este domingo 12 de abril de 2026 a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, como parte del cierre de la Jornada 14.

Canal y dónde ver la transmisión EN VIVO gratis

Una de las búsquedas más fuertes del día será dónde seguir el partido en vivo, y la buena noticia para la afición es que habrá opciones gratis y por streaming.

Canal 5

TUDN

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Toluca vs Atlético San Luis: momios y pronósticos

De acuerdo con el sitio web de Caliente.mx, el Tolucaapunta como el favorito de este encuentro; sin embargo, Atlético San Luis podr+ia darnos una sopresa y cambiar el rumbo del juego.

Triunfo Toluca: -257.

Empate: +385.

Triunfo San Luis: +650.

Posibles alineaciones Toluca vs. Atlético de San Luis

Toluca: Luis García, Diego Barbosa, Antonio Briseño, Mauricio Isais, Everardo López, Franco Romero, Nicolás Castro, Jesús Angulo, Jorge Díaz, Helio Nunes, Paulinho

Los números previos al juego del domingo ⚽️🔥@calientesports pic.twitter.com/QtnBq1Noks — Toluca FC (@TolucaFC) April 12, 2026

Atlético de San Luis: Andrés Sánchez, Román Torres, Julio Domínguez, Juan Ramírez, Benjamín Galindo, Benjamín Galdames, Salles-Lamonge, Óscar Macías, Sebastián Pérez Bouquet, Joao Pedro y Jesús Medina