Santiago De la Fuente juega una “semana loca” y termina segundo en Taiwán

Mexicano en ascenso. Santiago De la Fuente logra su mejor resultado de la temporada 2026 en el Asian Tour. (Foto especial)

Santiago De la Fuente describió como una “semana loca” la que vivió la semana pasada en Taiwán, donde no solo libró el corte después de tres torneos jugados en la temporada del Asian Tour, sino que además le dio para terminar en un empate al segundo sitio de la clasificación en el Taiwán Glass Taifong Open.

Al golfista mexicano ya le hacía falta tener un resultado como ese en la gira asiática, y lo consiguió de la manera más inesperada en el Taifong Golf Club, donde inicio el jueves con un empata al sitio 34 tras ronda de 71 golpes.

Al día siguiente el jugador de Ocotlán, Jalisco entregó score de 70 para que con acumulado -3 impactos le alcanzó para libra el corte. Después vino el ascenso hacia los primeros puestos.

En la tercera ronda da el salto al Top 10

El sábado el jalisciense firmó ronda de 67 con la que se metió al Top 10 en un empate al séptimo sitio, en la ronda final del domingo repitió un 67 para que con acumulado de 275 golpes (-13) compartió el segundo sitio junto Matthew Cheung de Hong Kong.

El campeón el evento fue el sudafricano Ian Snyman con 273 (-15), quien sacó dos impactos de ventaja a los ocupantes de los segundos sitios.

“Fue una semana loca. Tuve algunas dificultades al principio, cometí algunos errores tontos. Pero a medida que avanzaba la semana, entendí mejor el campo y cómo debía jugar”, dijo De la Fuente a la página del Asian Tour.

Santiago sabe que vendrá su momento

También habló del campeón: “Ian hizo un gran trabajo y jugó increíble. Ya llegará mi momento”.

La temporada de la gira asiática continúa y en ella el mexicano. “Este es mi segundo año en el Asian Tour y el primero con la tarjeta completa, pudiendo elegir mis torneos. Así que estoy contento de obtener un buen resultado aquí y sumar puntos que me ayudarán a asegurar mi tarjeta para la próxima temporada”.

Con ese resultado el mexicano se instala en el sitio 18 de la Orden al Mérito en la gira.

El Asian Tour volverá a la acción en dos semanas con el Kolon 68th Korea Open Golf Championship en el Woo Jeong Hills Country Club del 21 al 24 de mayo.