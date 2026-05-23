Noel León conquista la carrera Sprint del Gran Premio de Canadá

Gran Premio de Canadá. Noel León compite en la Fórmula 2 con el equipo Campos Racing, con el que ahora ya es campeón. (@Fórmula2)

El piloto mexicano Noel León de 21 años e integrante de Campos Racing, se llevó la victoria en la carrera Sprint de la Fórmula 2 disputada en el circuito Gilles Villeneuve, convirtiéndose en el primer tricolor en ganar en la categoría desde que Esteban Gutiérrez lo hiciera en la GP2 de Budapest en 2012.

El volante nacional arrancó desde la tercera posición y aprovechó la bandera amarilla para dejar atrás a Gabriele Mini, quien lideró la mayor parte de la carrera. Noel resistió estando en la punta de la parrilla para ser el primero en cruzar la meta y así celebrar una victoria histórica para él en Fórmula 2.

La proeza de Noel León lo tendrá en la mente de los fanáticos del deporte motor al ser el primero en la historia del automovilismo mexicano en conseguir una victoria en la antesala de la Fórmula 1, justamente en la primera carrera Sprint de la categoría.

Su historial en el automovilismo

Noel Jesús León Vázquez es nativo de Monterrey, Nuevo León. Nació el 21 de diciembre de 2004 y compite en la Fórmula 2 con el equipo Campos Racing. Es considerado una de las nuevas promesas del automovilismo mexicano.

Su trayectoria en las carreras inició en 2019, año en el que ganó el campeonato NACAM de Fórmula 4. En 2021 obtuvo el título de la Fórmula 4 de Estados Unidos y la NASCAR Challenge Series México. Fue en 2022 cuando dio el salto a Europa y se proclamó campeón en la Eurofórmula Open en 2023.

En 2024 y 2025 corrió en la Fórmula 3 con Van Amersfoort Racing, con quien se apiadó de varios podios. En 2026 subió a la Fórmula 2 y hoy sumó su primera victoria en la carrera sprint de Canadá, consolidándose como candidato al título y principal referente mexicano en la categoría.