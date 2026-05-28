La playera “bendecida” de la Selección de Brasil: así es el uniforme que grupos católicos están fabricando para el Mundi

¿Nueva camisa religiosa para la selección brasileña? Evangélicos rediseñan camisa de la selección debido a lo que percibían como una imagen satánica en el uniforme oficial. (Nike/Jordan)

Una nueva camisa de la Selección de Brasil se ha viralizado en redes. Esta surge como respuesta la supuesta figura de el diablo que algunos percibían en el uniforme oficial.

¿Por qué son polémicos los nuevos uniformes de Brasil?

Desde su revelación en marzo, los nuevos uniformes de la selección cinco veces campeona del mundial ha estado enfrentado varias polémicas. El clásico uniforme verdeamarella recibió críticas tras su resignficación por el político de extrema derecha Jair Bolsonaro. Por su parte, el uniforme de visitante fue señalado por la presencia del logo de Jordan en vez del de Nike y referencias satánicas en la camisa de visitante. En el último caso, las personas percibían en la silueta negra que se encuentra al centro de la camisa una figura cornuda, la cual interpretaron aquella del diablo.

🇧🇷 | MUNDIAL 2026: Evangélicos lanzan versión 'bendecida' del la camiseta brasileña. pic.twitter.com/Jl34DgTyKD — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 28, 2026

¿Cómo es la nueva playera?

El fanatismo futbolístico y el fanatismo religioso se han mezclado en la creación de nuevas camisetas para los aficionados que no deseen portar las oficiales. La nueva playera tiene la imagen de Jesucristo visible en donde se había percibido la imagen de satanás. También reemplaza el señalado logo de la marca Jordan por una figura de la cabeza de Cristo en color amarillo.

Al ser el Cristo Redentor una de las figuras más representativas del país sudamericano, no es extraño ver diseños personalizados del uniforme que la incluyen. En esta ocasión, sin embargo, la prenda y venta de la misma se posiciona como una postura religiosa ante el uniforme oficial. Se verá cuántas de ellas están presentes durante la Copa Mundial de Fútbol.