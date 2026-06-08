Aguirre perfila su once titular para el debut del día 11

CON ALEGRÍA Y ENTUSIASMO. Hay muy buen ambiente en la concentración de la Selección Mexicana EFE/José Méndez. (José Méndez/EFE)

A tres días del esperado debut de México en la Copa del Mundo 2026, el seleccionador nacional Javier “el Vasco” Aguirre intensificó los trabajos tácticos y comenzó a delinear el once titular que saltará a la cancha del Estadio Azteca este jueves frente a Sudáfrica.

En la práctica de este lunes, el estratega mexicano mantuvo su habitual estilo meticuloso, con especial atención en la portería, donde Raúl Rangel se perfila como la principal opción para defender el arco tricolor, por delante del histórico Guillermo Ochoa y de Carlos Acevedo, quien aparece como la tercera alternativa.

RANGEL TOMA VENTAJA; OCHOA ESPERA SU OPORTUNIDAD

A pesar de la vasta experiencia de Ochoa, quien disputará su sexto Mundial, todo apunta a que Aguirre apostará por la juventud y el momento futbolístico de Rangel, arquero del Guadalajara, una de las decisiones más relevantes de cara al estreno mundialista.

El técnico dedicó varios minutos a observar de cerca el desempeño de sus guardametas, reforzando la impresión de que la titularidad aún se define en los últimos detalles, aunque con una tendencia clara en favor del joven portero.

SOLIDEZ DEFENSIVA Y TALENTO EN EL MEDIO CAMPO

En la zaga, Johan Vázquez se proyecta como el referente defensivo, respaldado por su destacado rendimiento en el Genoa del fútbol italiano, lo que le ha permitido consolidarse como líder natural de la última línea.

En el medio campo, el español Álvaro Fidalgo se ha ganado un lugar como pieza clave en el esquema de Aguirre. Su calidad técnica y visión de juego lo posicionan como uno de los elementos inamovibles, especialmente por la sociedad que ha mostrado con el delantero Julián Quiñones, con quien comparte un entendimiento consolidado desde su etapa en el América.

CONFIANZA RENOVADA TRAS GOLEADA ANTE SERBIA

El ánimo dentro del plantel ha dado un giro positivo tras la contundente victoria 5-1 sobre Serbia en el último partido de preparación, disputado en el estadio Nemesio Díez de Toluca. El resultado disipó parte del pesimismo que rodeaba al equipo y reavivó la conexión con la afición, que respondió con entusiasmo en cada jugada del Tri.

Este impulso anímico será clave en el arranque del torneo, donde México buscará romper su historia adversa en partidos inaugurales.

REFUERZOS Y AJUSTES FINALES EN LA CONCENTRACIÓN

Como parte de los ajustes finales, destacó la incorporación del defensor Diego Ochoa, quien habitualmente trabaja con la selección sub-23, pero fue integrado al plantel mayor para fortalecer los entrenamientos y elevar la competencia interna.

Con un equipo en construcción, decisiones estratégicas clave y el respaldo de la afición, Javier Aguirre ultima detalles para presentar a un Tri competitivo, que buscará iniciar con autoridad su camino en casa y convertir el debut en el primer paso hacia una actuación histórica en el Mundial 2026.