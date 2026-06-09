‘Canelo’ Álvarez entregará el trofeo al Mejor Jugador en el México vs. Sudáfrica

Canelo Álvarez Canelo Álvarez será uno de los invitados de honor en el Estadio Ciudad de México. (Especial)

La inauguración del Gran Torneo de Futbol está cada vez más cerca, los últimos detalles se afinan para recibir el juego inaugural entre México vs. Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México y habrá un invitado especial en la cancha: Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

¿Qué trofeo entregará ‘Canelo’ Álvarez en el México vs. Sudáfrica?

De esta forma, Saúl ‘Canelo’ Álvarez estará presente en el primer juego de la Selección Mexicana, justo para dar el trofeo Superior Player of the Match al jugador más sobresaliente de los partidos del torneo.

Así, el boxeador mexicano estará presente desde el primer partido para apoyar con todo al Tri, ya que es una figura del deporte y uno de los púgiles con mayor atracción en los últimos años.

En este histórico momento del torneo, el boxeador profesional Saúl ‘Canelo’ Álvarez será la primera persona en entregar este reconocimiento en el partido inaugural del evento deportivo más grande y con mayor audiencia del mundo, el cual despierta la pasión y el orgullo nacional en miles de millones de aficionados.

¿Por qué ‘Canelo’ Álvarez entregará un trofeo en el México vs. Sudáfrica?

Considerado uno de los atletas mexicanos más influyentes del país, el ‘Canelo’ Álvarez se posiciona como un referente internacional del deporte mexicano. Por esta razón, Michelob Ultra, optó porque este reconocimiento fuera entregado por una figura deportiva que construyó un legado superior basado en la disciplina, la determinación, la resiliencia y la búsqueda constante de la excelencia.

“En Michelob Ultra celebramos a quienes llevan la excelencia a un nivel superior y redefinen la grandeza del deporte, es por ello que elegimos al Canelo Álvarez. Además, al tratarse del partido inaugural de México en la Copa del Mundo, queremos crear un momento a la altura de lo que significa este escenario para nuestro país, estamos convencidos que la presencia de Saúl representa el orgullo nacional para millones de aficionados”, explicó Rodolfo Vargas, director de marcas premium de Grupo Modelo.

El ganador del reconocimiento Superior Player of the Match será elegido por los aficionados a través de la plataforma oficial de votación del gran torneo en todos los juegos.

Durante el partido, los fanáticos tendrán la oportunidad de votar por el jugador que consideran tuvo la actuación más destacada sobre el terreno de juego. Una vez cerrada la votación y confirmado el resultado, el jugador con el mayor número de votos recibirá el trofeo al finalizar el encuentro.