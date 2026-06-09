El partido 1,000 en la historia del Mundial se jugará en México, ¿Cuál será?

Mundial 2026 México será sede de un partido histórico en la historia del Mundial de Futbol. (EFE)

El Mundial 2026 ya está casi en marcha, a un día de que inicie la gran fiesta futbolera en Canadá, Estados Unidos y México, hay un detalle que llama la atención y es que se jugará el partido 1,000 en la historia del torneo en territorio nacional.

¿Cuál será el partido 1,000 en la historia del Mundial?

De esta forma, el partido número 1,000 casualmente se jugará en México, lo que es un dato por demás curioso, ya que hay tres sedes donde pudo jugarse y será en Monterrey.

El partido número 1,000 se realizará entre Túnez y Japón, programado para el próximo 20 de junio en Monterrey y tendrá miles de ojos por ser un partido especial en la historia del Mundial.

Esta partido es parte del Grupo F de la Fase de Grupos, por lo que quizá sea un juego crucial para ambas selecciones en su camino por avanzar a la siguiente fase.

¿Cuándo será el juego entre Tunez vs. Japón en el Mundial 2026?

Además, el partido se realizará el 20 de junio a las 22:00 horas en el Estadio Monterrey, nombrado así tras tomar FIFA el control de las instalaciones que albergarán los partidos del Mundial 2026.

Así también, el partido será transmitido a través de Vix+, la única plataforma que tiene los derechos en México para poder ofrecer la señal a los amantes del futbol en este torneo.

Esta será la primera vez que el Mundial tenga a 48 equipos en el torneo, México llega como anfitrión y debutará ante Sudáfrica el próximo 11 de junio a las 13:00 horas, en un partido que tendrá todos los ojos del mundo encima.

Así también, los boletos para el Mundial en México oscilan entre los 60 mil y los 200 mil pesos, una cantidad que pocos podrían pagar en el país.