Estadio Azteca aparece “inundado” a dos días de la inauguración del Mundial 2026

Estadio Azteca "inundado" Además del partido inaugural, el 'Coloso de Santa Úrsula' albergará la ceremonia de inauguración del torneo.

Faltan menos de 48 horas para que ocurra el silbatazo inicial del partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica. El Estadio Azteca (ahora Estadio Ciudad de México por cuestiones reglamentarias de FIFA) invirtió millones en remodelaciones para poder albergar su tercera Copa del Mundo. Sin embargo, las intensas lluvias ya comienzan a causar estragos en el inmueble capitalino que tendrá tres partidos de la fase de grupos y uno más de eliminatorias.

¿Inundación en el Estadio Azteca? El video que muestra encharcamientos en el inmueble

Por medio de sus redes sociales, el periodista de ESPN, José Ramón Fernández compartió un video donde se muestra uno de los túneles del ‘Coloso de Santa Úrsula’ afectado por los encaramientos producidos debido a las lluvias recientes en la capital del país.

Tristemente no es inteligencia Artificial.

El estadio Banorte sí está inundado. pic.twitter.com/jKCn9A1zqV — José Ramón Fernández (@joserra_espn) June 9, 2026

En las imágenes se aprecia personal del gobierno supervisando el lugar, así como un pequeño vehículo afectado también por las aguas acumuladas. El video muestra sólo unos segundos, pero se aprecia el agua corriendo hacia abajo y estancándose en una de las zonas de acceso restringido y que podrían afectar el programa de la inauguración de este jueves.

En días recientes, se mostraron los avances del Estadio Azteca luego de que la FIFA tomara control del mismo a finales del mes de mayo. El dos veces mundialista mostró las signas de la Federación Internacional de Futbol Asociación así como las banderas en la parte del techo y diseños alusivos al torneo, lo que levantó la expectativa de millones de aficionados.

¿Lloverá el 11 de junio en la cancha del Estadio Azteca?

Actualmente, diferentes partes del país se están viendo afectadas por el paso de Boris, que este martes 9 de junio se degradó a categoría de depresión tropical. Sin embargo, es probable que las lluvias se mantengan durante los próximos días, lo que también podría impactar a la Ciudad de México con lluvias persistentes durante el día.