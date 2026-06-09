¿Quieres ver tu nombre en la Final del Mundial? FIFA vende este ‘recuerdo’ a los fans

FIFA Fan la FIFA vende un curioso paquete donde puede aparecer tu nombre en una alfombra especial. (Pixabay)

Todos los fans del Mundial de futbol quieren estar en comunión con el torneo, es por eso que FIFA vende diversas experiencias y ahora, el organismo decidió vender ‘recuerdos’ de la Final a todos los interesados.

¿Cómo puede aparecer tu nombre en la Final del Mundial 2026?

De esta forma, la FIFA vende un curioso paquete donde puede aparecer tu nombre en una alfombra especial, la cual será colocada en la Final del torneo y pisada por los mejores jugadores.

A esta experiencia se le llamó ‘Walk Of Fans’ o El Paseo de los Aficionados, la cual ofrece una oportunidad única para ser parte del momento más importante del futbol mundial, es decir, la Final del torneo.

Para esta experiencia exclusiva, los aficionados tendrán sus nombres impresos en la alfombra oficial de entrada de los jugadores, pero ojo, nada es gratis y tiene un costo.

¿Qué precio tiene el ‘Walk Of Fan’ para el Mundial 2026?

En un inicio, la FIFA colocó un precio de 179.90 dólares, unos 3 mil 137.86 pesos mexicanos al tipo de cambio de hoy, pero ahora cuesta sólo 159.90 dólares, unos 2mil 789.02 pesos mexicanos el ser parte de esta experiencia.

Cuando los jugadores salgan de los vestuarios y den sus primeros pasos hacia el campo del MetLife Stadium, caminarán sobre una superficie con los nombres de aficionados de todo el mundo que hayan comprado esta experiencia.

“Esto crea una poderosa conexión entre la audiencia global y el partido, convirtiendo un momento histórico en una experiencia compartida que trasciende el estadio y entra en la historia del futbol”, dice la FIFA en su portal oficial.

¿Qué ‘recuerdo’ te llegará si compras el ‘Walk Of Fan’?

Además de que tu nombre aparezca en la alfombra, la FIFA detalla que te llevarás un recorte de tela con tu nombre en un marco de edición limitada como recuerdo especial.

El envío se estima entre 6 y 8 semanas después de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, así que deberás ser paciente con el envío.

Finalmente, este paquete está disponible únicamente para la final, el ‘Walk Of Fan’ lo puedes adquirir en el sitio. https://fanspotlight.fifa.com/products/walk-of-fans.