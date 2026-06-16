Efraín Juárez ya tiene nuevo equipo: este es el club que dirigirá el ex entrenador de Pumas en Europa

Revelan el nuevo destino de Efraín Juárez El estratega mexicano estaría a punto de iniciar su primera aventura como entrenador principal en Europa al frente del vigente campeón de Hungría.

Apenas unos días después de su salida de Pumas, el entrenador mexicano habría llegado a un acuerdo para convertirse en el nuevo director técnico del Győri ETO FC de Hungría, equipo que disputará la fase de clasificación de la UEFA Champions League 2026 - 2027.

La información fue revelada por el periodista David Faitelson, quien aseguró que el estratega mexicano firmó con el vigente campeón de la liga húngara, dejando atrás otras opciones que tenía sobre la mesa en el futbol europeo.

Informe: Efraín Juárez ha firmado un contrato para dirigir al campeón de la liga de Hungría, el Gyori ETO…

Estuvo negociando con Macabbi Tel Aviv y con Mallorca, pero el equipo húngaro jugará clasificación a Champions y eventualmente puede jugar Europa League o Conference… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) June 16, 2026

Según el periodista, Juárez sostuvo negociaciones con el Maccabi Tel Aviv de Israel y con el RCD Mallorca de España, aunque finalmente se inclinó por el proyecto del conjunto húngaro.

La noticia llega apenas una semana después de que Pumas hiciera oficial la salida del técnico de 37 años, quien dejó el banquillo universitario tras llevar al equipo al subcampeonato del Clausura 2026.

El club húngaro jugará la clasificación a la Champions League

El nuevo destino de Juárez sería el Győri ETO FC, uno de los clubes históricos del futbol húngaro. Fundado en 1904 y con sede en la ciudad de Győr, el equipo viene de conquistar el campeonato de la liga húngara NB I en la temporada 2025 - 2026, poniendo fin al dominio que durante años ejerció al equipo Ferencváros.

Gracias a ese título, el club obtuvo su boleto a las rondas previas de la próxima UEFA Champions League, por lo que el mexicano tendrá la oportunidad de competir por un lugar en la máxima competición de clubes de Europa.

La experiencia que respalda a Efraín Juárez

La llegada de Juárez al futbol europeo representa uno de los pasos más importantes de su carrera como entrenador. Antes de dirigir a Pumas, el exfutbolista mexicano tuvo una destacada etapa con Atlético Nacional de Colombia.

Además, ya conocía el entorno europeo gracias a su experiencia como auxiliar técnico en clubes vinculados al Grupo City, por lo que ahora asumirá su primer proyecto como entrenador principal en el Viejo Continente.