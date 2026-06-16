Erik Portillo gana medalla de oro en salto alto en el Ostrava Golden Spike

Triunfa en Ostrava. Erick Portillo consigue su segunda mejor marca de la temporada atlética 2026 (COM)

El mexicano Erick Portillo se proclamó campeón en salto alto en la 65° edición del Ostrava Golden Spike en la República Checa, luego de saltar 2.27 metros, su segundo mejor resultado de la temporada en el atletismo y su tercer podio consecutivo.

El saltador chihuahuense de 25 años, subcampeón en el World Athletics Indoor Championships, Kujawsko-Pomorska Arena en Torun, Polonia, el pasado 21 de marzo, cuando saltó 2.30 metros (su mejor) marca, este martes libró la varilla en 2.27 metros para subir al podio de primer lugar.

El checo Jan Stefela también saltó 2.27 metros, pero lo hizo en más intentos que el mexicano y por lo tanto se quedó con el segundo sitio de la competencia. El polaco Mateusz Kolodziejski logró en su mejor salto 2.24 metros y se quedó con el tercer sitio.

El pasado 29 de mayo Portillo Rodríguez también se llevó la victoria con un salto de 2.24 metros en Bydgoszcz, Polonia. Esta vez en Chequia mejoró en tres centímetros.

En la misma competencia el también mexicano Edgar Rivera compartió el cuarto sitio con el italiano Ernesto Pascone, luego de que ambos libraron la varilla con un salto de 2.15 metros.

Los mexicanos se preparan para el próximo primer Campeonato Mundial de Campeones de Atletismo 2026 a celebrarse en Budapest, Hungría, del 11 al 13 de septiembre, con un formato innovador que reunirá a las mayores estrellas del atletismo.