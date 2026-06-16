Mbappé y Barcola desactivan la rebelión de Senegal

GIGANTES. Kylian Mbappe (i) junto a Ousmane Dembele de Francia celebran un gol junto a sus compañeros. Estadio MetLife de Nueva Jersey (Estados Unidos). EFE/ Sebastiao Moreira (Sebastiao Moreira/EFE)

Francia sufrió en el primer tiempo ante el orden y la velocidad del conjunto africano, pero la contundencia de Kylian Mbappé y la frescura de Bradley Barcola en el complemento sellaron un trabajado 3-1 en su debut dentro del Grupo I del Mundial 2026.

El seleccionado dirigido por Didier Deschamps se impuso este martes en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey tras una segunda mitad en la que la dupla conformada por Michael Olise y Kylian Mbappé logró desatascar un duelo espeso. Durante los primeros 45 minutos, el cuadro galo evidenció una preocupante falta de ideas en la mitad de la cancha, naufragando constantemente ante la muralla física y la presión alta impuesta por los leones africanos.

Ni la movilidad de Rayane Doué ni los desmarques de Ousmane Démbéle lograron inquietar la zaga senegalesa comandada por Kalidou Koulibaly. Por el contrario, fue el combinado de Pepe Thiaw el que acarició la ventaja con un contragolpe de Nicolas Jackson que se estrelló en el poste custodiado por Mike Maignan, sumado a un clamoroso fallo de Ismaila Sarr frente al marco justo antes del descanso.

El despertar de la sociedad Olise-Mbappé

Tras el paso por los vestuarios, Francia metió el acelerador apoyada en la solidez defensiva de Dayot Upamecano y William Saliba, quienes cortaron de raíz las transiciones rivales. El premio a la insistencia llegó en el minuto 65, cuando Michael Olise filtró un servicio quirúrgico para que Kylian Mbappé, con un remate cruzado de primera intención por abajo, venciera la estirada del guardameta Édouard Mendy.

Con el marcador en contra, Senegal buscó adelantar líneas con el ingreso de piernas frescas, pero dejó espacios en la retaguardia que resultaron letales. El recién ingresado Bradley Barcola aprovechó una contra vertical magistralmente ejecutada para firmar el 2-0 al minuto 82, lo que parecía dictar una sentencia definitiva y dar tranquilidad absoluta al banquillo francés en el MetLife Stadium.

Cierre de locura y récord histórico

El epílogo del encuentro regaló momentos de alta tensión en la prórroga, cuando el juvenil Ibrahim Mbaye hizo justicia al buen partido de los africanos al descontar con la derecha al minuto 94. Sin embargo, el festejo senegalés duró segundos; de inmediato apareció de nueva cuenta la jerarquía del atacante del Real Madrid, quien con un trallazo seco decretó el 3-1 definitivo en el último suspiro del compromiso.

Con este doblete en suelo norteamericano, Kylian Mbappé alcanzó los 14 goles en Copas del Mundo, igualando la marca del mítico artillero alemán Gerd Müller y posicionándose en la carrera histórica solo por detrás de leyendas como Ronaldo Nazário (15) y Miroslav Klose (16). En la siguiente jornada del Grupo I, Francia medirá fuerzas ante Irak, mientras que Senegal buscará sus primeros puntos frente a Noruega.