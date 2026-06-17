Escándalo mundialista: ¿Quién es el hermano de Héctor Moreno y por qué lo acusan de fraude en Culiacán?

Fraude de boletos Hermano de Héctor Moreno acusado de fraude (cuartoscuro)

César Moreno, hermano del exfutbolista de la selección mexicana Héctor Moreno, es acusado de fraude. Se le señala de vender boletos para el Mundial 2026 que no entregó.

¿De qué se le acusa a César Moreno, hermano del exfutbolista Héctor Moreno?

Unos días antes de la inauguración del Mundial 2026, una mujer sinaloense llamada Sugey Valencia hizo una denuncia pública en sus redes sociales en la cual acusó a César Moreno, hermano del exfutbolista Héctor Moreno, de estafarlo prometiéndoles boletos para la Copa del Mundo hace ya algún tiempo.

De acuerdo a la acusación, César habría sido cercano al esposo de Valencia y le habría prometido entradas descontadas al Mundial 2026, posiblemente a través de sus contactos con la Federación Mexicana de Futbol (FMF). El esposo de Valencia hizo esta información pública a otros familiares cercanos, quienes también se interesaron en conseguir boletos con el hermano del exfutbolista. “Nos estaban haciendo el favor de conseguirnos los boletos pues a mejor precio”, dijo Valencia en su declaración.

Sin embargo, el tiempo transcurrió y las respuestas de Moreno se hicieron más vagas. De acuerdo a lo que dijo Valencia, César les aseguró a todos los que entregaron dinero con él para los boletos que el dinero ya estaba en manos

“Durante meses estuvimos esperando los boletos”, relató Valencia. Afirmó que “nunca hubo una respuesta concreta” y que tampoco se les dio ningún tipo de documentación como comprobantes de pago.

Aclaró en el comunicado que echó toda la culpa en César Moreno y no a su hermano ni a la FMF, y pidió ayuda Héctor para aclarar la situación. También invitó a otros afectados a comunicarse con ella.

¿Qué pasó en Culiacán en relación al caso de César Moreno?

Esta mañana una lona apareció colgada sobre un puente peatonal, ubicado sobre el bulevar Emiliano Zapata de Culiacán. En ella se puede leer lo siguiente:

“César Moreno hermano de Héctor Moreno (exfutbolista de la selección mexicana), eres un estafador...regresa el dinero a todos los afectados por la venta de boletos falsos del Mundial 2026″.

Se sabe que hasta el momento hay al menos 50 afectados por la venta de boletos falsos, según las declaraciones de Valencia en el video. Sin embargo, con el llamado que hizo a que otros afectados se comunicaran con ella y con las mantas que se colgaron en Culiacán esta mañana, no se sabe si más personas se han puesto en contacto, ni quienes fueron los que colocaron la manta.

César Moreno no ha hecho una declaración hasta el momento y su hermano tampoco ha salido a comentar acerca de la acusación hasta el momento.