Llegaron las figuras

DEFIENDE LA CORONA. Lionel Messi es la sensación del momento. (David Leah/David Leah)

Llegaron los adultos a la fiesta y se presentaron con bombo y platillo, dejando en claro que hay diferencias cuando los cracks entran al terreno y dejan su huella en el juego.La nota la dieron Haaland, Mbappé y Messi: tres figuras, una leyenda fuera de serie y dos en camino de serlo.

Messi, fenómeno global

Lo de Messi es impresionante. He tenido la fortuna de seguir a la selección argentina las últimas dos semanas, y lo que genera el 10 de la albiceleste deja sin palabras. Es lógico que para los argentinos sea casi un dios, pero la sorpresa es encontrarnos con aficionados de todo el mundo, especialmente estadounidenses, completamente entregados a Lionel Messi.

No recuerdo haber visto una playera de Argentina que no lleve el 10 y el apellido Messi en la espalda; no recuerdo alguna de otro jugador de la selección, y eso que he visto miles en los últimos días.

Ídolo total en Estados Unidos

Su presencia en la MLS lo ha convertido en Estados Unidos en una figura al nivel de sus grandes ídolos, como Brady, Jordan o LeBron; sí, de ese calibre.

Messi se convirtió en el primero en la historia en disputar seis Mundiales, y empató los 16 goles de Miroslav Klose para colocarse como uno de los máximos anotadores en la historia de las Copas del Mundo. Se han dicho miles de palabras para describirlo y, aun así, parecen insuficientes.

Mbappé y Haaland, herederos del trono

El francés Kylian Mbappé es otro que en los Mundiales se transforma. Lleva dos jugados y ya presume un título y un subcampeonato, además de perfilarse para quedarse con el récord de goleador histórico cuando te

FIFA World Cup 2026 France vs Senegal Kylian Mbappe. (Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo)

Erling Haaland también es un fuera de serie, aunque juega en una selección no tan poderosa como otras. Aun así, su talento le permitirá destacar, tal como lo ha hecho a nivel de clubes.

Un Mundial que comienza a calentarse

Fue un gran día mundialista, que sirve para encender una primera fase que había comenzado algo fría. No sé si sea la distancia entre sedes o los resultados negativos de las potencias en las primeras jornadas, pero necesitábamos una jornada como la de este martes para encender los motores del torneo.

FIFA World Cup 2026 Iraq vs Norway Erling Haaland. (Adrian Macias/Adrian Macias)

Gracias, Haaland, Mbappé, pero sobre todo a Messi. Y ahora, toca el turno a Cristiano Ronaldo.