Lance Armstrong cataloga a Isaac del Toro como el segundo mejor ciclista del mundo

Tour de Francia, Etapa 2 El ciclista mexicano Isaac del Toro, celebra su victoria como vencedor de la etapa 2 del Tour de Francia, después de ser auxiliado por los mecánicos de otros equipos. (Alejandro Garcia/EFE)

Isaac del Toro, el mexicano que está haciendo historia en su debut en el Tour de Francia 2026, ya es parte del foco de atención en el ciclismo mundial. El domingo el ensenadense ganó la segunda etapa de la carrera gala, tras una remontada épica después de sufrir un percance en su bicicleta y perder casi dos minutos para reincorporarse a la carrera.

Esa acción del mexicano fue tema de análisis en el podcast The Move, en el que Lance Armstrong, uno de los grandes ciclistas (despojado de sus siete títulos en el Tour ganados entre 1999-2005), compartió mesa con el británico Bradley Wiggins (campeón del Tour en 2012) y el exciclista estadounidense George Hincapie.

Ahí, Armstrong habló de la dimensión del nivel competitivo del mexicano, colocándolo en lo más alto del ciclismo internacional.

“Si lo dejas ir, no lo pueden atrapar”

“El factor X es Isaac del Toro. Es el segundo mejor ciclista del mundo. Si juegan bien sus cartas, si quieren jugar con los otros equipos, un tipo como Del Toro, si lo dejas ir, no lo pueden atrapar”, sentenció Armstrong de forma contundente.

Desde la perspectiva de Armstrong, el nivel que ha exhibido el mexicano lo convierte en la carta ideal si el UAE Team Emirates pretende imponer condiciones y asfixiar a sus rivales directos.

Admirador de Del Toro. El estadounidense Lance Armstrong, un gran conocedor del Tour de Francia que ganó entre 1999 y 2005 la carrera gala y después fue despojado de todos su títulos, elogia el alto nivel de Isaac del Toro. (Foto de archivo)

El gran rendimiento de Del Toro no hace más que respaldar el presente de la escuadra emiratí, que tras un avasallador 2025 con 97 victorias, ya suma 54 triunfos en la presente temporada 2026.

“¡Qué día para México!” lo calificó Armstrong

El exciclista texano también dimensionó el peso histórico que tiene la victoria de Del Toro para el deporte latinoamericano, recordando con nostalgia a un viejo conocido de las carreteras.

“¡Qué día para México! Nuestro viejo amigo y compañero de equipo, Raúl Alcalá, fue el primer mexicano en ganar una etapa del Tour, y ahora Isaac es el segundo. Fue un día enorme para México”, elogió el estadounidense.

Isaac tuvo un percance en su bici y su equipo no se dio cuenta

Tour de Francia 2026. Isaac del Toro del UAE Team Emirates XRG es un digno representante del ciclismo mexicano, por eso luce con orgullo la bandera de su país en el pecho. (GUILLAUME HORCAJUELO/EFE)

Durante la carrera del domingo a Isaac del Toro tuvo un problema en su bicicleta entre la cadena y la llanta en plena carrera, el mexicano se orilló en espera de que pasará la camioneta del UAE Team Emirates para auxiliarlo y al pasar ni siquiera lo vio.

En pleno desquicio del mexicano porque ya había transcurrido más de un minuto de su percance y seguía pidiendo auxilio, respiró cuando se pararon las camionetas del Visma e Ineos Net Company, sus mecánicos le arreglaron la bici a Del Toro y así pudo continuar la carrera. Isaac había perdido 1’44” respecto al pelotón.

Lance Armstrong lo describió así en su análisis: “Hubo un punto de la carrera que tuvo que ir a un cambio de llanta. Está a un lado del camino, no está contento con la bicicleta. Después empieza a andar hacia atrás para ir al siguiente coche del equipo y se queda solo, persiguiendo al pelotón”, relató el estadounidense, destacando la fortaleza mental de Del Toro para reconectar y terminar alzándose con la victoria.

Al cruzar la meta Del Toro, fue el esloveno Tadej Pogacar el líder del UAE Team, quien lo cobijó para que entrara triunfante a la meta. En otras palabras, el Rey cobijó a su príncipe que ese domingo hizo la hazaña histórica.