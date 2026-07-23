Muere Bruno Betancor a los 22 años: ¿Qué le pasó al futbolista uruguayo? Tras el fallecimiento del futbolista Bruno Betancor, de 22 años, varios equipos han expresado sus condolencias (@OficialCAP)

Bruno Betancor, futbolista uruguayo, ha muerto a los 22 años de un paro cardiorrespiratorio, según lo dio a conocer el Club Sportivo Italiano, al que pertenecía el jugador.

En una publicación en redes sociales, el Club Sportivo Italiano compartió la noticia lamentando el fallecimiento del jugador, también conocido como “Bola”.

¿De qué murió Bruno Betancor a los 22 años?

La publicación del Club Sportivo Italiano únicamente señala que el jugador uruguayo murió a causa de un paro cardiorrespiratorio; sin embargo, no brinda mayores detalles.

El anuncio fue acompañado de fotografías de Bruno Betancor con sus compañeros de equipo, además de un mensaje de despedida.

“BOLA, vivirás en cada grito de gol, en cada abrazo y en todos los corazones de este club, tu club, DEPORTIVO ITALIANO. QDEP (33) y, como dirías vos, primo Bola: hay que ver”. Fue parte de lo compartido por el Club Sportivo Italiano en redes sociales.

En otra publicación, el club añadió que se encuentran acompañando a la familia de Bruno Betancor en esta difícil situación.

¿Quién era Bruno Betancor? Trayectoria del futbolista uruguayo

Aunque solo tenía 22 años, el futbolista uruguayo Bruno Betancor ya contaba con una amplia trayectoria, iniciando en las categorías inferiores de Fénix, antes de formar parte de Peñarol en 2022.

Más tarde, en 2023, haría su debut en Primera División el 25 de marzo de 2023 ante el Liverpool en el Torneo Apertura. Actualmente jugaba para el Club Sportivo Italiano, equipo que compartió la noticia de su fallecimiento.

Reacciones del fútbol sudamericano tras la muerte de Bruno Betancor

Tras la muerte de Bruno Betancor, diversos equipos de fútbol han expresado sus condolencias; uno de ellos fue el Club Atlético Peñarol, equipo al que perteneció el uruguayo.

“El Club Atlético Peñarol lamenta profundamente el fallecimiento de Bruno Betancor, jugador que defendió nuestros colores en la temporada 2023, siendo parte del plantel campeón del Torneo Apertura de ese año”, fue parte del mensaje del club.

El Club Atlético Peñarol lamenta profundamente el fallecimiento de Bruno Betancor, jugador que defendió nuestros colores en la temporada 2023, siendo parte del plantel campeón del Torneo Apertura de ese año.



Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, a sus… pic.twitter.com/UXCLaVD89R — PEÑAROL (@OficialCAP) July 23, 2026

Del mismo modo, el Club Atlético Cerro también expresó sus condolencias a través de un mensaje en redes sociales: “(...) Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y afectos cercanos, a quienes acompañamos en este doloroso momento”.

El Club Atlético Cerro manifiesta su profundo pesar por el fallecimiento de Bruno Betancor, quien supo vestir y defender con compromiso los colores de nuestra institución.



Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y afectos cercanos, a quienes… pic.twitter.com/q2fpLtO66u — Club Atlético Cerro (@CACerro_oficial) July 23, 2026

La noticia de la muerte de Bruno Betancor fue confirmada también por la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales a través de redes sociales.