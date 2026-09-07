¿Julián Quiñones competirá por el Balón de Oro? El delantero mexicano estaría en la lista de 30 jugadores nominados

Julian Quiñónez El mexicano podría estar entre los treinta nominados al Balón de Oro. (cuartoscuro)

El jugador de la Selección de México Julián Quiñones estaría entre los 30 nominados para recibir el Balón de Oro, según algunos reportes. El delantero ha tenido un año destacado como máximo goleador de su club y como parte de la selección mexicana.

¿Julián Quiñones será Balón de Oro?: Esto se sabe a un día de que se anuncien nominados

Según el reportero deportivo Sam C., Julian Quiñones podría figurar en la lista de 30 nominados que lleva a cabo la revista France Football para recibir el Balón de Oro este año.

El delantero mexicano tuvo una gran temporada con su equipo Al Qadsiah en la Saudi Pro League, colocándose como el máximo anotador con 33 goles, por encima de Cristiano Ronaldo y Ivan Toney.

Además, durante el Mundial 2026, el cual fue la primera justa de este tipo que Quiñones disputó, empató el récord de mayor goleador en la historia de la selección nacional con 4 goles, cifra que previamente sólo habían alcanzado Javier “El Chicharito” Hernández y Luis “El Matador” Hernández. Su rendimiento lo hizo aparecer entre los candidatos para estar en el XI ideal del campeonato.

France Football dará a conocer este martes 8 de septiembre a los candidatos al Balón de Oro masculino. Hasta ahora, Paco Memo Ochoa (2007), Rafael Márquez (2010), Javier Hernández (2011), Giovani dos Santos (2015) y Andrés Guardado (2015) han sido los únicos mexicanos en figurar en la lista en el año desde que en 1995 esta incluye jugadores que no sean de una nacionalidad europea.