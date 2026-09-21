Boletos de la NFL en México: ¿Cuántos quedan y cuándo será la venta general para el partido de San Francisco vs Minnesota?

NFL México Se acerca la venta general. (@nflmexico)

El partido de la NFL en México tendrá su venta general el día de mañana. Los boletos se agotan rápidamente tras la últimas dos preventas.

¿Quedan boletos para la NFL en México?: Detalles sobre la venta general

La anticipación para el primer juego de la NFL en cuatro años crece. Los San Francisco 49ers se enfrentarán a los Minnesota Vikings el próximo 22 de noviembre en el Coloso de Santa Úrsula.

Ticketmaster, boletera oficial del evento, ya liberó algunos de los boletos durante las dos preventas especiales ocurridas la semana pasada. La primera, para tarjetahabientes de American Express, ocurrió el 14 de septiembre y la segunda, para usuarios de Banorte, tuvo lugar el día 17.

Arturo Olivé, director general de NFL en México, dijo que la respuesta de los aficionados mexicanos durante ambas fue exitosa y que los boletos se agotaron “en cuestión de horas”. Sin embargo, señaló que todavía quedan boletos para la venta general que se llevará a cabo este martes 22 de septiembre 10:00 horas.

Los interesados podrán adquirir hasta 4 boletos. Los precios comienzan en 2,108 pesos y alcanzan los $19,400 pesos en el paquete VIP más costoso.

🚨 PRECIOS DE BOLETOS OFICIALES 🚨 🏈 NFL MÉXICO CITY GAME 🏈 San Francisco 49ers vs Minnesota Vikings 🗓️ Domingo 22 de Noviembre del 2026 🗓️ 🏟️ Estadio Banorte 🏟️ 📍 CDMX 📍 🎟️ Precios de Boletos con Cargos 🎟️ 💺 Información de Paquetes VIP 💺 TUNNEL CLUB: $19,400 TUNNEL CLUB - LIMITED VIEW: $18,400 LOCKER CLUB: $16,600 CORNER CLUB: $16,600 CORNER CLUB - LIMITED VIEW: $15,600 CHAIRMAN’S CLUB: $19,400 🎫 Fechas de Preventas 🎫 -Venta Anticipada AMEX: Lunes 14 de Septiembre 10:00 AM / Límite de Compra 6 Boletos -Venta Anticipada Banorte: Jueves 17 de Septiembre 10:00 AM / Límite de Compra 4 Boletos -Venta General: Martes 22 de Septiembre 10:00 AM / Límite de Compra 4 Boletos 💲 Boletera: Ticketmaster 💲 💳 Meses sin Intereses 💳 MSI con tarjetas de Crédito American Express y Banorte #NFL #MexicoCityGame #NFLMexico #CDMX #FutbolAmericano #NFL2026 #EstadioBanorte #Deportes #FootballEnMéxico #GameDay #México #NFLPlayOffs2026 #NFLENTELEVISA #NFLDraft #NFLVIRAL #49ers #MinnesotaVikings — Ángel Rey 👑 (@ailoviutl) September 13, 2026

Debido al éxito que han tenido las dos ventas previas, es probable que los asientos restantes se agoten rápidamente, por lo que es importante ingresar desde tiempo antes de la hora de venta a la fila virtual para asegurar tu boleto.