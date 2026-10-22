Abanderan a la delegación mexicana que irá a los JOJ Dakar 2026

Abanderamiento en el CNAR. Ariadna Chávez porta con orgullo el lábaro patrio para la justa olímpica de la juventud en Dakar 2026. (COM)

Este jueves fue abanderada la delegación deportiva mexicana que competirá en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, evento que se desarrollará del 31 de octubre al 14 de noviembre y México estará presente con 62 deportistas en 19 disciplinas.

El abanderamiento estuvo a cargo de Mario Delgado, el secretario de Educación Pública, en representación de la presidenta de México Claudia Sheinbaum.

Al acto también acudieron María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano; el director de la Conade, Rommel Pacheco; el atleta Carlo Cruz, seleccionado de los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo 2026 en salto con garrocha, quien habló en representación de los atletas. El acto se desarrolló en el CNAR.

“Lleven nuestra bandera con orgullo, defiéndanla con corazón. Disfruten cada momento, aprendan de cada experiencia, y recuerden que llegar hasta aquí ya habla de su enorme capacidad. Mucho éxito”, fue parte del mensaje que María José Alcalá dijo a los seleccionados.

Alcalá también destacó que cada uno de los atletas que forman este contingente, va con la motivación e ilusión de demostrar ante el mundo el carácter de los deportistas mexicanos. “Van a África a competir frente al mundo y a demostrar de qué están hechos”, expresó.

Alcalá Izguerra se refirió a las personas que apoyaron a los jóvenes durante su preparación y añadió que detrás de cada integrante hay horas de entrenamiento, sacrificios familiares y entrenadores que confiaron en su talento.

“Ante sus rivales, siempre deben recordar a sus familias, entrenadores y a quienes confiaron en cada uno para representar a millones de mexicanas y mexicanos que seguirían su participación con orgullo”.

De la misma manera, reconoció la participación de los patrocinadores, de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y desde luego del Comité Olímpico Mexicano (COM).

El Comité Olímpico Mexicano, señaló, ha acompañado el desarrollo del deporte nacional durante un siglo y ha colaborado con distintos gobiernos del país.