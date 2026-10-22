‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas vestirán prendas tradicionales durante el GP de EU

GP de Estados Unidos. Valtteri Bottas muestra la parte trasera de la vestimenta que utilizarán los pilotos de Cadillac este fin de semana. (@CadillacF1News_)

Los pilotos de Cadillac Sergio Pérez y Valtteri Bottas lucirán prendas tradicionales del viejo oeste americano durante el Gran Premio de Estados Unidos que se celebrará este fin de semana en el Circuito de las Américas en Austin, Texas.

A través de un video de redes sociales, Cadillac mostró el estilo de los uniformes de Bottas y ‘Checo’ Pérez.

¡Estrenando! Sergio Pérez muestra la parte delantera del traje que vestirá durante el GP de Estados Unidos. (@CadillacF1news_)

El MAC-26 de ambos pilotos también tendrá una decoración especial. El diseño del monoplaza simula un acabado bordado directamente sobre la carrocería, tomando como inspiración las costuras de la mezclilla, las camisas vaqueras vintage y los grabados artesanales en piel.

Este proyecto especial se desarrolló en pocas semanas gracias a una colaboración entre el estudio de diseño de General Motors en Míchigan y la sede técnica del equipo en el Reino Unido.

Vincent Traina, gerente de diseño en GM y originario de Dallas, trabajó junto a Jamie Thresher, artista de visualización CGI, para adaptar cada detalle estilístico a las exigencias aerodinámicas del monoplaza.

El diseño debía acentuar zonas específicas del coche permitidas por los ingenieros sin comprometer el flujo de aire a más de 300 km/h. La paleta de colores se mantuvo limpia y sofisticada para reflejar el lenguaje de lujo característico de Cadillac.

El auto incluye diversos detalles ocultos que celebran el Estado de la Estrella Solitaria y la sede de la carrera. Entre los elementos gráficos figuran una representación del skyline de la ciudad de Austin, el trazado del Circuito de Las Américas (COTA), 50 estrellas en referencia a los Estados Unidos, cactos texanos y una herradura apuntando hacia arriba como símbolo de buena suerte.

Esta es la tercera decoración especial que Cadillac presenta en la temporada 2026, tras mostrar conceptos temáticos en los Grandes Premios de Miami y Gran Bretaña.