¿De qué acusan ahora a Edson Álvarez? Señalan al jugador de la Selección Mexicana por presuntos certificados falsos de COVID-19

Edson Álvarez El futbolista es acusado de secuestro y falsificación de documentos médicos. (@edsonalvarez)

Edson Álvarez es acusado de falsificar y vender documentos de vacunación durante la pandemia. Los señalamientos son hechos por la misma persona que hace poco más de un mes afirmó que el defensivo había planeado su secuestro.

¿De qué acusan a Edson Álvarez?

Edson Álvarez, jugador del West Ham y capitán de la Selección de México, es acusado de falsificar comprobantes de vacunación. Fue su exproductor en un documental, Juan José López Ordóñez, quien lo señaló.

Según las declaraciones de López Ordóñez, la operación habría sido llevada a cabo a través de una plataforma llamada “Resistencia”, que operaba desde unas oficinas en Polanco. El modus operandi de la compañía habría comenzado solicitando los datos de aquellas personas interesadas en obtener un certificado. Los empelados proseguían a hackear el sistema de salud para emitir certificados de vacunación con código QR, lote y lugar de expedición. Esto les evitaba a los interesados tener que recibir la vacuna contra el Covid-19. El costo por el servicio habría sido de 500 dólares y, según lo que comentó el productor, se expidieron alrededor de 27 mil documentos falsificados.

Entre los colaboradores que presuntamente ayudaban a Álvarez con la operación estaba su exsuegro Jonathan Toache y un doctora llamada Diana Magaña.

López Ordóñez ya había acusado al futbolista de no haberle dado una compensación económica después de ayudarlo a grabar un documental en 2022. La deuda habría sido de 3.5 millones de pesos. También aseguró que Álvarez y el previamente mencionado Jonathan Toache, se encontraban en un negocio inmobiliario en el cual lo involucraron sin otorgarle ganancias.

El productor afirma que cuando intentó reclamar su pago, fue secuestrado el 3 de noviembre de 2024 por dos personas presuntamente enviadas por Álvarez y Toache, pero logró escapar ileso.

Ambas acusaciones se hicieron a la publicación TV Notas. Las últimas revelaciones de López Ordóñez se dieron a conocer el 19 de octubre. A pesar de que el futbolista no ha respondido todavía, cuando se publicó el artículo sobre el supuesto secuestro Álvarez manifestó disgusto ante las acusaciones y la manera en que se presentaron, e invitó al productor a presentar una demanda en su contra si contaba con pruebas.

Por su parte, el abogado de López Ordóñez, Gerardo Rincón, dijo:

“Mi cliente manifestó esto porque tiene bases y argumentos. Yo no llevo ese procedimiento, pero la autoridad hará legalmente lo que sea pertinente. Este futbolista tiene 3 denuncias y una más que se integra”, dijo el representante.