Donald Trump vs. LeBron James: “le falta el respeto a nuestro país”

Donald Trump vs. LeBron James. Donald Trump criticó a LeBron James por su comportamiento durante el himno de Estados Unidos y exigió una disculpa al basquetbolista de los 76ers de Filadelfia. (@sixers/X y Wikimedia Commons/Creative Commons)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a protagonizar un enfrentamiento mediático con la estrella de la NBA, LeBron James, después de que el basquetbolista fuera captado realizando movimientos de calentamiento durante la interpretación del himno nacional estadounidense, previo al encuentro entre los Philadelphia 76ers y los New York Knicks.

A través de su plataforma Truth Social, el mandatario republicano calificó al jugador de 41 años como una vergüenza para su país y exigió que ofreciera disculpas a los militares estadounidenses. La controversia surge en medio de una rivalidad que comenzó durante el primer mandato de Trump, cuando James se convirtió en una de las figuras deportivas más críticas de sus declaraciones y políticas.

¿Qué dijo Donald Trump sobre LeBron James?

Este jueves 22 de octubre, Donald Trump utilizó su cuenta de Truth Social para compartir un video en el que se observa a LeBron James realizando movimientos con los brazos mientras se interpretaba The Star-Spangled Banner, el himno nacional estadounidense, antes del encuentro disputado en el Madison Square Garden de Nueva York.

“¡Mientras escuchamos nuestro himno nacional, LeBron James le falta el respeto a nuestro país! Desde el principio dije que no vale para nada, una VERGÜENZA TOTAL. ¡LeBron James debería disculparse con todos esos grandes guerreros y héroes estadounidenses que murieron por la bandera estadounidense y por todo lo que representa nuestro país! Presidente DONALD J. TRUMP".

Escribió Trump en Truth Social.

¿Qué hizo LeBron James durante el himno nacional de Estados Unidos?

Los hechos ocurrieron el martes 20 de octubre, cuando los Philadelphia 76ers visitaron a los New York Knicks durante el partido inaugural de ambos equipos en la temporada 2026-2027 de la NBA. Mientras el cantante Avery Wilson interpretaba el himno estadounidense, LeBron James permaneció formado junto a sus compañeros, aunque comenzó a realizar movimientos que fueron interpretados como una imitación de su swing de golf y de lanzamientos al aro.

La grabación comenzó a circular a través de redes sociales y terminó siendo compartida por Donald Trump. A diferencia del resto de los jugadores, quienes permanecieron prácticamente inmóviles durante la ceremonia, el cuatro veces campeón de la NBA continuó moviendo los brazos, lo que provocó críticas sobre su comportamiento. Sin embargo, no existe evidencia de que los movimientos constituyeran una protesta política deliberada, pues el basquetbolista no había explicado públicamente sus intenciones.

Donald Trump y LeBron James: una rivalidad que comenzó en 2017

Las diferencias entre Donald Trump y LeBron James no son recientes. En septiembre de 2017, durante su primera administración, el presidente retiró una invitación a Stephen Curry para visitar la Casa Blanca después de que el entonces jugador de Golden State Warriors manifestara dudas sobre asistir a la tradicional recepción de los campeones de la NBA. James respondió criticando al mandatario mediante sus redes sociales y defendiendo a su compañero de profesión.

Un año después, el basquetbolista volvió a pronunciarse sobre la situación política y social de Estados Unidos, particularmente sobre la discriminación racial y el papel de los deportistas en los movimientos sociales. Durante ese periodo también recibió críticas por su activismo, a las que respondió defendiendo el derecho de los atletas a expresar sus opiniones más allá de las canchas.

Por su parte, el entrenador de Filadelfia, Nick Nurse, consideró las críticas como una distracción externa y aseguró que su principal preocupación es mantener la concentración de sus jugadores en los entrenamientos y partidos. Durante el himno previo a ese encuentro, James permaneció con los brazos detrás de la espalda y la cabeza inclinada.