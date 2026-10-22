Patriots vs Bears: pronóstico, análisis y posibles claves del partido de la semana 7 de NFL

Patriots vs Bears Drake Maye y Caleb Williams fueron drafteados en la primera ronda del Draft 2024 y hoy se enfrentan en la cancha del Soldier Field

Arranca la séptima fecha de la temporada regular de la NFL con un duelo entre dos equipos con récord ganador y que persiguen el liderato de sus respectivas divisiones. Los Chicago Bears quieren demostrar que son serios candidatos a los Playoffs con el regreso de su quarterback, Caleb Williams, quien estuvo fuera algunos partidos por lesión de isquiotibiales. Del otro lado, los ‘Pats’ siguen persiguiendo a los Bills en su carrera por el título en el este de la Conferencia Americana y el sueño por regresar al Super Bowl que se les escapó la temporada pasada.

Tras seis semanas completas, este fin de semana Marc el inicio del segundo tercio de la temporada regular y la competencia se empieza a intensificar. Kansas City, Minnesota y San Francisco son los únicos equipos que se mantienen con un paso perfecto hasta el momento. En contra parte, los Miami Dolphins y Los Angeles Chargers son los únicos que no han conseguido ninguna victoria hasta el momento y se enfrentarán este fin de semana en lo que algunos fans han llamado el ‘Tank Bowl’ por la primera selección global del próximo Draft.

Pronóstico del Patriots vs Bears | TNF, semana 7 NFL

De acuerdo con sitios especializados de análisis y estadística, las probabilidades aparecen de la siguiente manera

Triunfo Patriots:40.3%

Triunfo Bears: 59.7%

Previa del Patriots vs Bears | TNF, semana 7 NFL

Ambas franquicias se encuentran en situaciones muy similares. Con un récord de 4-2 en esta parte de la temporada y en el segundo lugar de sus respectivas divisiones con las expectativas de playoffs por parte de sus respectivas aficiones. El encuentro enfrenta a la ofensiva de Ben Johnson contra la mente defensiva de Mike Vabrel en la cancha del Soldier Field y con el clima otoñal haciendo presente en el emparrillado.

La ausencia de Caleb Williams no fue un gran factor para Chicago en las semanas, quien logró ganar tres partidos aún con su primer pick global del 2024. La ofensiva ha logrado caminar a pesar de las adversidades, pero la gente sigue esperando más del egresado de USC, quien esperan que se consolide como una estrella esta temporada y los pueda devolver a la postemporada. Hoy, tendrá un reto importante para demostrar que puede ser la cara de la franquicia.

Mientras tanto, los ‘Pats’ han tenido un par de tropiezos en el inicio de la campaña, pero actualmente viven una racha de tres victorias de forma consecutiva. Mike Vabrel sigue consolidando a este equipo como una de las potencias defensivas de la NFL. Sólo los Vikings, Chiefs y Bengals han permitido menos puntos que ellos en toda la NFL, demostrando que siguen siendo una de las unidades más afectivas del campeonato actual.

Posibles claves del Patriots vs Bears | TNF, semana 7 NFL

Para frenar la ofensiva de Chicago, los Pats tendrán que apostar en poner presión con cuatro o cinco hombres sobre la línea. Los Bears han recibido múltiples capturas en lo que va de la temporada, entre estas cuatro de la semana pasada contra Atlanta. La protección de pase es un punto débil en esta unidad, lo que podría ser un factor luego de que el equipo confirmara que el corredor Kyle Monangai no jugará esta noche por lesión.

Mientras tanto, el rendimiento de Caleb Williams también será clave. La semana pasada tuvo uno de sus días con mayor precisión completando 30 de sus 36 intentos de pase para 305 yardas. El quarterback se estuvo deshaciendo rápidamente del ovoide y tuvo un día relativamente tranquilo ante Atlanta, especialmente en la primera mitad.