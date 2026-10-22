Pelea de Vaquero Navarrete: ¿Quién es O’Shaquie Foster, rival del boxeador mexicano?

O'Shaquie Foster, próximo rival del boxeador mexicano Emanuel "Vaquero" Navarrete. La pelea será para unificar los títulos mundiales de peso pluma de OMB, FIB y CMB. (@shockfoster/Instagram)

El boxeador mexicano Emanuel “Vaquero” Navarrete regresará al cuadrilátero este sábado 24 de octubre de 2026 para enfrentar al estadounidense O’Shaquie Foster, en una de las peleas más importantes de la división superpluma, pues ambos pugilistas pondrán en juego sus respectivos campeonatos mundiales en el Frost Bank Center de San Antonio, Texas.

Mientras Navarrete buscará agregar el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) a los títulos que posee de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB), Foster intentará conseguir la victoria más importante de su trayectoria, respaldado por su experiencia como dos veces campeón mundial y sus recientes triunfos sobre Stephen Fulton y Raymond Ford.

¿Quién es O’Shaquie Foster, próximo rival del Vaquero Navarrete?

O’Shaquie Foster es un boxeador estadounidense nacido el 17 de septiembre de 1993 en Orange, Texas, quien actualmente tiene 33 años y ostenta el campeonato mundial superpluma del CMB, correspondiente a la categoría de las 130 libras (58.97 kilogramos).

Conocido por el apodo de Ice Water (agua helada), debido a su capacidad para mantener la calma durante los enfrentamientos, Foster comenzó su carrera profesional en septiembre de 2012, después de acumular una amplia experiencia amateur y convertirse en suplente del equipo olímpico estadounidense.

A lo largo de su trayectoria, el estadounidense ha construido un récord de 25 victorias, tres derrotas y 12 nocauts, además de consolidarse como uno de los peleadores más técnicos de la categoría superpluma.

Estos son sus principales datos:

Nombre: O’Shaquie Foster.

O’Shaquie Foster. Apodo: Ice Water.

Ice Water. Nacionalidad: estadounidense.

estadounidense. Lugar de nacimiento: Orange, Texas, Estados Unidos.

Orange, Texas, Estados Unidos. Fecha de nacimiento: 17 de septiembre de 1993.

17 de septiembre de 1993. Edad: 33 años.

33 años. Estatura: 1.74 metros.

1.74 metros. Alcance: 1.83 metros.

1.83 metros. Guardia: ortodoxa (diestra).

ortodoxa (diestra). Récord profesional: 25 victorias, tres derrotas y ningún empate.

25 victorias, tres derrotas y ningún empate. Victorias por nocaut: 12.

12. Título actual: campeón mundial superpluma del CMB.

campeón mundial superpluma del CMB. Debut profesional: 8 de septiembre de 2012.

A pesar de sus éxitos, la carrera de Foster no ha estado exenta de dificultades. Durante sus primeros años sufrió derrotas que frenaron su ascenso dentro de la división, mientras que en 2017 atravesó problemas legales que lo llevaron a permanecer encarcelado en Texas.

Posteriormente, su situación personal se complicó después del paso del huracán Harvey, que afectó su estabilidad habitacional. Sin embargo, el estadounidense consiguió reconstruir su trayectoria deportiva hasta conquistar su primer campeonato mundial en 2023.

¿A qué boxeadores ha derrotado O’Shaquie Foster y cuántas veces ha sido campeón mundial?

El primer gran reconocimiento internacional de Foster llegó el 11 de febrero de 2023, cuando derrotó por decisión unánime al mexicano Rey Vargas para conquistar el campeonato mundial superpluma del CMB, cinturón que se encontraba vacante.

Posteriormente, defendió su título frente al mexicano Eduardo “Rocky” Hernández, en octubre de 2023, en una de las peleas más emocionantes de su carrera. Después de un combate complicado, el estadounidense consiguió imponerse por nocaut técnico durante el duodécimo y último asalto.

Su primera etapa como campeón terminó en julio de 2024, cuando perdió por decisión dividida frente al brasileño Robson Conceição, aunque recuperó el campeonato cuatro meses después, al derrotarlo en la revancha.

Entre sus victorias más importantes destacan:

Rey Vargas (2023): victoria por decisión unánime para convertirse en campeón mundial superpluma del CMB.

victoria por decisión unánime para convertirse en campeón mundial superpluma del CMB. Eduardo “Rocky” Hernández (2023): triunfo por nocaut técnico en el último asalto para defender su campeonato.

triunfo por nocaut técnico en el último asalto para defender su campeonato. Abraham Nova (2024): victoria por decisión dividida en una nueva defensa del título.

victoria por decisión dividida en una nueva defensa del título. Robson Conceição (2024): triunfo por decisión dividida en la revancha para recuperar el cinturón del CMB.

triunfo por decisión dividida en la revancha para recuperar el cinturón del CMB. Stephen Fulton (2025): victoria por decisión unánime después de doce asaltos.

victoria por decisión unánime después de doce asaltos. Raymond Ford (2026): triunfo por decisión mayoritaria para conservar el campeonato superpluma.

De esta manera, Foster llegará al enfrentamiento contra Navarrete después de encadenar tres triunfos consecutivos frente a Robson Conceição, Stephen Fulton y Raymond Ford, todos ellos excampeones mundiales.

¿Qué estilo de boxeo tiene O’Shaquie Foster y por qué representa un peligro para Navarrete?

A diferencia del estilo ofensivo y de presión constante que caracteriza al Vaquero Navarrete, O’Shaquie Foster destaca por su capacidad defensiva, desplazamientos laterales y precisión para conectar contragolpes, características que lo convierten en un rival complicado de descifrar.

El estadounidense suele aprovechar los errores de sus oponentes para responder con combinaciones rápidas, mientras utiliza el movimiento de cintura y la distancia para evitar intercambios prolongados. Además, cuenta con un alcance de 1.83 metros, herramienta que le permite mantener a sus contrincantes fuera de su zona de comodidad.

Por su parte, Navarrete se caracteriza por lanzar golpes desde ángulos poco convencionales, mantener un elevado volumen ofensivo y utilizar su potencia para desgastar progresivamente a los rivales.

La diferencia entre ambos también se refleja en sus estadísticas: el mexicano ha conseguido 33 nocauts en 40 victorias, mientras que Foster registra 12 nocauts en 25 triunfos.

Por ello, uno de los aspectos más importantes del enfrentamiento será determinar si Foster consigue imponer su movilidad y boxeo de contragolpe o si la presión del mexicano termina por obligarlo a intercambiar golpes.

¿Cuándo pelea Vaquero Navarrete contra O’Shaquie Foster y dónde ver la pelea?

El enfrentamiento entre Emanuel Navarrete y O’Shaquie Foster se celebrará el sábado 24 de octubre de 2026, en el Frost Bank Center de San Antonio, Texas, Estados Unidos: