¿Regresa Sin Cara a la WWE? Rumores apuntan a que la empresa quiere traer de vuelta al enmascarado (WWE)

El día de hoy han empezado a circular rumores sobre el posible regreso del luchador Sin Cara; sin embargo, se trataría de que la WWE estaría pensando en traer de vuelta a su ring el personaje de Sin Cara, es decir, no significaría el regreso del luchador, quien actualmente es conocido como Cinta de Oro.

¿Regresa Sin Cara a la WWE?

El día de hoy la página de PWInsider ha publicado que la WWE está pensando en traer de regreso al personaje de Sin Cara; por el momento solo se trataría de propuestas tempranas para que este icónico personaje vuelva al ring estadounidense. De acuerdo a la información publicada, la idea que tiene la WWE es de colocar a alguien más bajo la máscara.

Sin Cara fue una valiosa adquisición para la WWE y debutó el 4 de abril del 2011 en el Monday Night Raw. Fue mundialmente reconocido por sus demostraciones de agilidad y sus ataques aéreos.

¿Quién podría ser el nuevo Sin Cara en la WWE y qué opinan los fans?

Ante la publicación de la noticia, los internautas han empezado a especular quién sería el luchador a quien se entregaría la máscara de Sin Cara; entre los nombres más fuertes se encuentra Dralistico. También se ha mencionado a Mizteziz Jr. y a Mini Vikingo; no obstante, no se ha confirmado nada.

A su vez, aunque la noticia fue recibida con muchas especulaciones, también fueron acompañadas con comentarios negativos y burlescos hacia la compañía, ya que varios usuarios de las redes sociales han expresado que Sin Cara debería regresar con su luchador original.

¿Quién fue Sin Cara?

Sin Cara debutó con el nombre de Místico en Ciudad Juárez en 1999 y, cuando surgió el mismo nombre en el CMLL, se hizo llamar Místico de Juárez o Mystico, para después llamarse Incógnito.

Ante su llegada a la WWE, volvió a cambiar de identidad a Hunico y después se llamó Sin Cara Negro, ante la llegada del Místico del CMLL a la WWE. Sin embargo, cuando este dejó a la compañía, procedió a tomar el personaje de Sin Cara hasta el año 2019, cuando también dejó a la empresa. Actualmente es conocido como Cinta de Oro y trabaja como luchador independiente.