Santiago De la Fuente, el mejor de los mexicanos en el Hong Kong Open

Asian Tour. Santiago De la Fuente no está lejos de los punteros tras su primer recorrido en el Hong Kong Open. (Foto especial)

Santiago De la Fuente fue el mejor de los cuatro mexicanos participantes en el Hong Kong Open, torneo del Asian Tour. El tapatío terminó su primer recorrido con 67 golpes (-3) que lo coloca a cinco de distancia de un par de líderes, el irlandés Anirban Lahiri y japonés Kevin Yuan.

El golfista mexicano superó con su recorrido de -3 golpes a sus connacionales Emilio González (-1), quien vuelve a competir tras una cirugía de cadera; Roberto Lebrija (+2) y Carlos Ortiz (+3), aún jugador LIV Golf.

De la Fuente, quien ocupa la posición 26 en la lista de la Orden al Mérito del Asian Tour, inició el torneo compartiendo el sitio 28 en la clasificación, seguido de González en el lugar 61, mientras Lebrija y Ortiz están en aprietos al localizarse más allá del sitio 100 de la tabla.

Compartiendo la punta están Anirban Lahiri y Kevin Yuan con tarjetas de 62 golpes (-8). La pareja logró nueve birdies y un bogey cada uno en el Composite Course del Hong Kong Golf Club, en el penúltimo evento de la temporada en el Asian Tour.

Un grupo de tres jugadores persigue a los punteros a un golpe de distancia, ellos son, Julián López (ESP), Lauren Coughlin (EU) y Lucy LI (EU) todos con -7 golpes.

Lahiri busca su primer título desde el Indian Open de 2015, que llegó una semana después de haber ganado el Malaysian Open.

El torneo Hong Kong Open repartirá al campeón el próximo domingo dos invitaciones a torneos Majors, el Masters de Augusta y al The Open británico.