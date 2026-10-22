Santos enlaza victorias en la Liga MX y revive la teoría de Avengers: ¿se acerca el título? (@MarvelStudios/@clubsantos)

Después de la racha de victorias en sus últimos 6 partidos de Santos Laguna, la conversación en redes vuelve a estar en torno a la teoría acerca de que cada que se estrena una película de Los Vengadores el club resulta campeón. Esto ya ocurrió en 3 ocasiones previas.

Con el estreno de Avengers: Doomsday y las victorias en hilo del equipo Lagunense, además de que el color representativo de la película es el verde, vuelve a estar sobre la mesa la teoría que enlaza la película de los superhéroes con la victoria de Santos en la Liga MX.

Últimos campeonatos y últimas películas de Los Vengadores

Hasta el momento la coincidencia estuvo presente en 3 torneos de la Liga MX donde los Albiverdes resultaron campeones:

Torne Clausura 2012 con The Avengers: Los Vengadores de Marvel Studios.

Santos llegó a la Liguilla como el número uno en la tabla de posiciones de la Liga MX con 36 puntos totales. Lograron eliminar a los Jaguares de Chiapas en cuartos; posteriormente a Tigres en semifinales; para llegar a la final contra Rayados de Monterrey donde resultados victoriosos con un marcador de 2 a 1 en casa, el marcador global terminó 3-2-

Torneo Clausura 2015 con Avengers: Era de Ultrón.

En este torneo, Santos entró como el octavo equipo en las eliminatorias con 25 puntos en el tablero. Venció a Tigres en octavos y a Chivas en semifinales. Enfrentó en la final al Club Querétaro y resultó ganador con un marcador global 5 a 3 a su favor.

Torneo Clausura 2018 con Avengers: Infinity War.

En 2018, Santos llegó a la Liguilla como cuarto en la tabla de posiciones con 29 puntos totales. En cuartos ganó contra Tigres y en semis contra Tijuana. En la gran final logró vencer a Toluca con un marcador global 3-1 en el Estadio Nemesio Diez.

El año que no se cumplió la profecía

No obstante, a pesar de la coincidencia en 3 de las películas de superhéroes, en el Torneo Clausura 2019 con el estreno de Avengers: End Game, Santos no logró consolidarse como campeón del torneo.

Los Verdiblancos terminaron en la posición número 11 en la Liga, por lo que no pasaron a la siguiente fase. El equipo sufrió desequilibrios por el cambio en su dirección técnica, de Salvador Reyes al uruguayo Guillermo Almada, en la recta final del torneo. Terminaron con 6 partidos ganados, 4 empatados y 7 perdidos.

Posición en la tabla del Torneo Apertura 2026-27 y próximos partidos de Santos Laguna

Con 6 victorias, 1 empate y 6 derrotas, Santos Laguna se posiciona en el lugar número 9 del tablero general. Sus próximos partidos en la Liga MX son:

Jornada 14, Xolos vs. Santos .

. Jornada 15, Santos vs. Necaxa .

. Jornada 16, Atlante vs. Santos .

. Jornada 17, Santos vs. León.

Actualmente Xolos se posiciona en el lugar 10, Necaxa en el lugar 17, Atlante en el lugar 15 y León en el lugar 5. Por estadísticas, sus encuentros más difíciles serían ante Xolos y León; mientras que Necaxa y Atlante podrían considerarse partidos fáciles, permitiéndoles sumar puntos y subir de posición en el tablero general para llegar a la Liguilla.