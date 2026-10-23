Charles Leclerc domina la sesión del viernes en el GP de Estados Unidos

GP de Estados Unidos de F1. Charles Leclerc estuvo inalcanzable en las prácticas del viernes. (EFE)

Charles Leclerc volvió a ser el más rápido en la segunda sesión de entrenamientos libres del GP de Estados Unidos F1 2026. El monegasco y el Ferrari actualizado van bien en Austin y han batido a Kimi Antonelli por 42 milésimas y a Max Verstappen por una décima. Fernando Alonso ha sido decimosexto y Sergio Pérez vigésimo primero.

Después de una primera sesión con Charles Leclerc como líder, la segunda se ha puesto en marcha con el asfalto de Austin completamente seco –sin previsión de lluvia– y a una temperatura de 43 grados.

Al igual que en los Libres 1, no había tiempo que perder. Pierre Gasly fue el encargado de inaugurar la pista cuando el semáforo cambió a verde y muchos pilotos iban tras él. Variedad de neumáticos, aunque el medio era la opción preferida.

Cuando fue el momento de colocar las gomas blandas para la segunda práctica, Leclerc registró una vuelta de 1m35.291s para confirmar la supremacía de los de Maranello, aunque con la mínima ventaja sobre el Mercedes del líder del campeonato de pilotos, Andrea Kimi Antonelli.

El líder Antonelli queda cerca de Leclerc

El joven piloto italiano marcó 1m35.333 y se ha quedado muy cerca de Leclerc, a 42 milésimas, pero nadie ha podido con el monegasco en este caso tampoco. Verstappen, tercero, por delante de Hamilton, Piastri y Russell.

Liam Lawson se ubicó como el mejor de los Racing Bulls en la sexta plaza justo por delante de los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri.

El resultado del neozelandés es un impulso en la batalla que libran contra los Alpine donde el mejor del equipo francés fue Pierre Gasly colocándose en la posición 12 a medio segundo de diferencia de Lawson y apenas por delante de Arvid Lindblad.

EL argentino Franco Colapinto, quien tendrá que pagar una penalización, se ubicó en el puesto 15 aunque enfocado en el programa en ritmo de carrera ante la necesidad de tener que remontar el domingo.

Sergio Pérez, quien no entró en la primera sesión lo hizo en la segunda recuperó los controles del Cadillac marcado con el número 11, finalizó en la posición 21 a seis décimas de diferencia de su compañero Valtteri Bottas, posición 19.

De cara a los Libres 3 y la clasificación, el panorama se mantiene completamente abierto para la victoria y con las cartas sobre la mesa para un Gran Premio de Estados Unidos que estará marcado por los baches de la pista, la gestión de los neumáticos y el control de los límites de pista.

Subastan tarjeta de Andrea Kimi Antonelli

Una tarjeta de debut de Kimi Antonelli, única en su género, se ha vendido por 878.400 dólares en una subasta, lo que la convierte en la segunda tarjeta de Fórmula 1 más cara jamás vendida, apenas unos días antes de que el piloto de Mercedes pueda proclamarse campeón del mundo.