El hombre que no termina de ser el mismo

. Las fotografías no bastan y la memoria no ayuda...

Esta mañana me miré al espejo y tuve la razonable impresión de ser yo. No encontré motivo para alarmarme, y el espejo, por lealtad o por pereza, tampoco.

Dentro de unos días cumpliré años, costumbre que no he logrado dejar. Los cumplo con tal puntualidad que empiezo a sospechar que son ellos los que me cumplen a mí. El calendario, notario sin imaginación, insiste en que soy el mismo que nació hace bastantes octubres. Le concedo la fecha; lo que le discuto es que sea el mismo hombre.

El acta no alcanza

Aquel niño y yo compartimos el nombre y algunas fotografías, y nos parecemos tan poco que, si nos presentaran, tendríamos que fingir que nos conocíamos. La materia, casi toda, se ha mudado sin dejar dirección. El cuerpo es un conserje eficaz: cambia los muebles de noche y por la mañana jura que todo está igual.

El Registro Civil certifica que uno nació y ahí pierde el interés; que uno siga no tiene ventanilla. Los acreedores, en cambio, tienen una metafísica más rígida: aunque las deudas las contrajo otro, de un carbono anterior, me las cobran a mí.

Busqué la pieza que me hace ser yo con tanto cuidado que puedo asegurar que no estaba en ninguna parte. Los átomos que hoy me forman estaban aquí antes y seguirán después, y ninguno parece enterado de que, por el momento, es Mario. Yo, que sí lo estoy, no podría demostrarlo.

Probé con las matemáticas, que nunca fallan cuando no hay nada en juego, y me puse en fila: el Mario de cinco años, el de veinte, el de hoy, cada uno con una flecha hacia el siguiente. Ninguno es igual al anterior, pero cada uno procede de él; quizá yo no esté en ningún Mario sino en las flechas.

Un remolino con pasado

Quizá la pregunta estaba mal planteada. Importa menos qué permanece que qué continúa.

En un remolino el agua cambia y el remolino sigue. No conserva el agua, conserva la forma; la identidad es una costumbre del agua. Si decidiera conservarse quedándose quieto, se llamaría charco. Los charcos son idénticos a sí mismos; por eso nadie les pide opinión.

Pero nunca he conocido un remolino preocupado por su infancia.

El hombre del espejo, en cambio, además de continuar, se da cuenta. Le viene de lejos: antes de preguntarse quién era, un organismo tuvo que sentir qué le pasaba, y antes del elegante «pienso, luego existo» hubo algo más modesto: «Algo me está ocurriendo». Mucho después le pusimos nombre al que sentía: yo, palabra muy pequeña para los problemas que ocasiona y la única que cambia de dueño cada vez que alguien la pronuncia.

Recuerdo al niño que fui, discuto con el joven, que tiene la desventaja de no poder contestarme, e imagino al de mañana, al que cada cumpleaños me acerca un poco más. A los tres los llamo yo, aunque nunca coincidimos. La gramática lo permite; la biología lo tolera.

Las fotografías no bastan y la memoria no ayuda: es el único testigo que mejora su declaración cada vez que se le interroga. Si no sé quién soy, al menos puedo averiguar de qué estoy hecho. Queda un testigo más antiguo y menos imaginativo: la materia, mirada esta vez desde más lejos.

Materia con telescopio

La materia con la que pienso es mucho más vieja que yo. El hidrógeno viene de los primeros minutos del universo; el carbono y el oxígeno, de estrellas que los soltaron al morir. Parte de ese material terminó en huesos, sangre y neuronas, y un día empezó a preguntarse de dónde venía. Construyó telescopios. Qué conducta tan extraña para unos átomos.

Carl Sagan dijo que somos una manera en que el cosmos puede conocerse a sí mismo. Parece poesía. Lo inquietante es que también es astronomía.

Mucho antes de los telescopios ya levantábamos la cabeza de noche: allá arriba, lo inmenso; aquí abajo, nosotros, breves y, para empeorar las cosas, conscientes de serlo. De ese contraste nació una pregunta, y en algún lugar de ella apareció Dios, no sé si para responderla o para hacerla más grande. La ciencia llegó después, explicó las estrellas, entró en el cerebro con linterna, y seguíamos preguntando. Nos quitó algunas respuestas, lo cual, para una buena pregunta, suele ser una mejoría.

Cuando yo termine, el espejo seguirá en su sitio y los átomos también, que nunca se comprometieron a otra cosa. Termina una manera de organizarlos: la que dijo yo y se tomó la molestia de cumplir años. Será el primer cumpleaños al que falte.

La vida tuvo, desde el principio, un pequeño problema gramatical.

Nunca fue un sustantivo.

Siempre fue un verbo.

Y de los irregulares.