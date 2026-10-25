Rams vs Raiders horario y dónde ver en vivo el partido de la Semana 7 de la NFL (Pexels)

La NFL vivirá un capítulo electrizante este domingo 25 de octubre durante la Semana 7, cuando Los Angeles Rams y Las Vegas Raiders se enfrenten con un nivel de alto riesgo. Ambos equipos llegan con la urgencia de redimirse tras haber sufrido derrotas en el torneo en sus encuentros más recientes. Aunque los Raiders acumulan tres derrotas consecutivas, han mostrado ser lo bastante competitivos que los convierten en un rival difícil de domar.

Por su parte, el conjunto de Los Ángeles busca salir del bache tras caer ante los Arizona Cardinals, un tropiezo que se suma a la dramática derrota sufrida jornadas atrás ante los Buffalo Bills en Monday Night Football. Para los Rams es vital frenar esta racha negativa antes de que se extienda.

¿Cuándo y dónde jugarán Los Angeles Rams vs Las Vegas Raiders?

Los Rams y los Raiders llegan con la máxima exigencia para obtener una victoria y evitar un nuevo tropiezo durante el torneo. El escenario de este vibrante encuentro será el majestuoso Allegiant Stadium este domingo 25 de octubre.

¿A qué hora comienza el partido?

El patada inicial en el Allegiant Stadium está programada para dar inicio en punto de las 14:25 horas (tiempo del centro de México), momento en que la afición mexicana podrá seguir cada jugada de este crucial duelo de la Semana 7 de la NFL.

¿Dónde se transmitirá en vivo el juego de la NFL?

La transmisión en directo para México de este emocionante choque entre Rams y Raiders estará disponible en exclusiva a través de la televisión de paga, mediante las señales de Fox Sports, ESPN y Fox One.