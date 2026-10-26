Balón de Oro 2026: ¿Quién es Charlyn Corral? Los números de la Mejor Delantera del Año

Charlyn Corral La delantera mexicana fue galardonada en el Balón de oro 2026 (TOLGA AKMEN/EFE)

La delantera mexicana Charlyn Corral, figura del Pachuca, recibió el Trofeo Gerd Müller como la mejor goleadora del futbol femenino durante la gala del Balón de Oro 2026.

El premio representa un nuevo capítulo en la trayectoria de la atacante, quien, después de dos décadas de carrera, encontró en esta distinción internacional una recompensa al trabajo sostenido, la disciplina y la regularidad frente al arco.

¿Quién es Charlyn Corral? Números de la delantera mexicana

Los números de Corral explican la dimensión de su conquista. Durante la campaña 2025-2026, la futbolista convirtió 42 goles con Pachuca, a los que agregó 11 con México. En conjunto, sumó 53 anotaciones entre sus compromisos con el equipo hidalguense y el combinado nacional.

Los tantos con Pachuca representaron cerca del 79 por ciento de su total, mientras que los conseguidos con la selección aportaron el 21 por ciento restante.

El Trofeo Gerd Müller reconoce a los máximos referentes goleadores del futbol y coloca a la mexicana entre las protagonistas de una ceremonia que reúne a figuras internacionales de ambas ramas.

Balón de oro 2026: ¿Qué dijo Charlyn Corral?

Al recibir el galardón, Corral destacó el significado personal de convertirse en la primera mexicana en obtener este reconocimiento. Sus palabras también apuntaron al crecimiento del futbol de su país y al orgullo de representar a México en un escenario de alcance mundial.

La delantera atribuyó el resultado a un proceso de largo plazo. Después de veinte años de trayectoria profesional, consideró que la constancia y el esfuerzo acumulados encontraron una recompensa en la distinción.

““Me encuentro muy feliz de estar aquí, ser la primera mexicana en recibir este reconocimiento. Me llena de orgullo. Sé que en mi país están haciendo las cosas muy bien. Estar aquí me llena de mucha satisfacción. Han sido muchos goles. Después de veinte años de carrera, hoy me doy cuenta que el trabajo, el esfuerzo y la disciplina han valido la pena”, dijo la histórica delantera del Pachuca.

Charlyn Corral y Harry Kane juntos en el Balón de Oro 2026

La ceremonia también reunió a Corral con Harry Kane, quien recibió el Trofeo Gerd Müller en la categoría masculina. Ambos futbolistas subieron al escenario para recoger un premio que reconoce su capacidad anotadora en sus respectivas ramas.